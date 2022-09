Alexander Mărmureanu, medicul vedetelor de la Hollywood, scrisoare deschisă pentru ca Marian Gașpar să profeseze în timpul procesului

Luni, 26 septembrie, medicul Marian Gașpar, șef de secție la Institutul de Boli Cardiovasculare, a fost reținut de procurorii DGA pentru acuzații de luare de mită. A fost prins în flagrant că cerea 1.000 de euro unui pacient și este acuzat că ar fi făcut același lucru, pentru sume între 100 și 2.000 de euro, de șase ori în ultima săptămână.

Totuși, pentru „integritatea și dăruirea” lui Gașpar garantează Alexander Mărmureanu, medicul român stabilit în Los Angeles, cunoscut pentru pacienții săi celebri, în mod special actori la Hollywood. Acesta spune că reținerea lui Gașpar ar dăuna încrederii în sistemul judiciar românesc și l-ar afecta inclusiv pe cel medical. În opinia acestuia, ar fi desconsiderate inclusiv viețile pacienților.

Astfel, Mărmureanu cere ca medicul în timpul procesului medicul să se poată întoarce la „practica sa ocupată de chirurgie în îngrijirea pacienților bolnavi”. Medicul stabilit în Statele Unite ale Americii a publicat următoarea scrisoare deschisă:

„Pentru cei interesați:

Vă rog să luați la cunoștință sunt un chirurg proeminent specializat în chirurgia toracică și cardiovasculară, cu expertiză specială în domeniul chirurgiei cardiace minim invazive. De-a lungul carierei mele, am fost pionier și am dezvoltat mai multe tehnici și proceduri chirurgicale și am avut plăcerea de a opera în multiple ocazii cu profesorul doctor Marian Gașpar, la Timișoara. Îl consider un chirurg extrem de talentat. Am participat împreună la mai multe conferințe chirurgicale din Europa, unde am aflat despre abundența lui impresionantă de cunoștințe chirurgicale. Întrucât profesorul doctor Gașpar este foarte apreciat în rândul colegilor săi, vestea recentă despre detenția sa a dus la prejudicii ireparabile imaginii României în cadrul comunității medicale internaționale. Am primit mai multe apeluri telefonice și numeroase e-mailuri de la alți chirurgi cardiaci din întreaga lume, exprimându-și indignarea față de ceea ce ei percep ca un abuz românesc asupra medicilor/chirurgilor, care este extrem de dăunător pentru îngrijirea și rezultatele pacientului.

M-am născut în Băile Govora, România, din părinți medici, care mi-au influențat foarte mult și cariera de medic. Am urmat cursurile Facultății de Medicină a Universității din Craiova înainte de a mă muta în Statele Unite, unde mi-am absolvit rezidențiatul în Chirurgie Generală și o bursă de cercetare la New York University Medical Center (NYU) din New York City. Mi-am continuat pregătirea chirurgicală la Centrul Medical Mount Sinai din New York, unde m-am implicat activ în domeniul cercetării în chirurgia toracică și cardiovasculară. Mi-am încheiat bursa de chirurgie cardiotoracică la Universitatea din California Los Angeles (UCLA) și am continuat să profesez ca Facultate UCLA. Apoi m-am afiliat la Cedars-Sinai Medical Center și am devenit, de asemenea, directorul mai multor programe de chirurgie cardiotoracică din Los Angeles. Am dezvoltat o practică de Chirurgie Cardiotoracică în mai multe spitale din Los Angeles, unde efectuez peste 400 de cazuri chirurgicale pe an, cu rezultate deosebite bine dovedite.

Sunt recunoscut la nivel național și internațional în domeniul chirurgiei toracice și cardiovasculare și sunt autorul a numeroase lucrări de cercetare și publicații clinice. De asemenea, sunt activ în cauze caritabile locale și internaționale și îmi donez frecvent timpul călătorind în întreaga lume pentru a pregăti chirurgi locali și pentru a efectua proceduri pro-bono. Sunt membru al mai multor organizații, consilii și comitete bine-cunoscute și am fost invitat ca speaker atât la nivel național, cât și internațional, inclusiv la Timișoara.

Am apărut ca vorbitor invitat la numeroase emisiuni TV și radio, acolo unde am discutat despre beneficiile tehnicilor chirurgicale de ultimă oră, avantajele chirurgiei toracice și cardiovasculare minim invazive, precum și despre statutul chirurgiei cardiace la nivel mondial. În mai multe dintre aceste programe, eu și alții l-am recunoscut pe profesorul doctor Gașpar ca fiind unul dintre cei mai mari chirurgi cardiaci români.

Am operat de mai multe ori la Timișoara cu profesorul doctor Marian Gașpar, în cazuri chirurgicale foarte complexe, cu rezultate excelente. Aș dori să subliniez că singurul motiv pentru care am dedicat timp și efort suplimentar la Timișoara a fost datorită admirației și respectului continuu pe care l-am avut și îl am în continuare pentru profesorul doctor Gașpar. Mulți dintre colegii noștri, atât din Statele Unite, cât și din Europa, împărtășesc același sentiment în ceea ce privește profesorul doctor Gașpar, care este foarte apreciat pentru remarcabila sa integritate și dăruire de a salva vieți pacienților.

Am fost întotdeauna extrem de impresionat de abilitățile chirurgicale, de conducere ale profesorului doctor Gașpar, precum și de abordarea sa etică a îngrijirii pacienților. L-am cunoscut ca fiind extrem de inteligent, cinstit, profesionist, precum si un puternic avocat al pacienților săi. În interacțiunile mele cu profesorul doctor Gașpar, el a arătat un angajament clar de a obține cele mai bune rezultate chirurgicale, rămânând în același timp deosebit de dedicat salvării vieții pacienților. El are în vedere interesul fiecărui pacient cu fiecare decizie pe care o ia.

Profesorul Doctor Gașpar a câștigat încrederea colegilor și pacienților săi, nu numai datorită onestității și integrității sale, ci și datorită rezultatelor sale chirurgicale dovedite. Chirurgia cardiotoracică implică tratarea celor mai bolnavi pacienți, care sunt adesea aproape de moarte înainte de a ajunge la sala de operație. Majoritatea oamenilor nu vor înțelege niciodată cât de mult angajament, curaj, calm, control, eficiență, creativitate, cunoaștere, precizie și abilitate sunt necesare pentru a salva vieți în cele mai neplăcute circumstanțe – fără ezitare și doar pentru un moment.

L-am văzut pe profesorul doctor Gașpar salvând mai multe vieți cu o tehnică chirurgicală incredibilă și mâini sigure, cu stăpânirea celor mai delicate manevre. Este un perfecționist cu o atenție remarcabilă la detalii. Postoperator, el petrece ore întregi asigurându-se că pacienții săi primesc îngrijirea de care au nevoie pentru a rămâne în stare stabilă și pentru a se recupera. Nu se mulțumește niciodată cu altceva decât cu cel mai bun rezultat posibil. În timpul petrecut la Timișoara, l-am văzut pe profesorul doctor Gașpar vorbind sincer cu pacienții săi, făcându-i să se simtă confortabil, în siguranță și respectați. Nu l-am văzut niciodată făcând promisiuni pe care nu le poate respecta. Personal, nu am văzut niciodată un alt chirurg care să susțină pacienții săi cu nivelul său de dedicare și angajament.

Pe scurt, deși nu încerc să contest în niciun fel regulile, reglementările, politicile și procedurile robuste din România, trebuie să spun că eu și colegii mei (chirurgi cardiaci atât din SUA, cât și din Europa) suntem extrem de nemulțumiți și dezamăgiți de arestarea profesorului doctor Gașpar. Arestarea lui nu reprezintă nimic altceva decât o insultă la adresa tuturor chirurgilor și medicilor cardiaci și, mai rău, o desconsiderare flagrantă pentru viețile umane.

Cu toții credem că profesorul Doctor Gaspar ar trebui să rămână liber să opereze și să continue să salveze viețile pacienților în timp ce trece printr-un proces legal pentru presupusa „mită”. Cred cu adevărat că amânarea/reținerea îngrijirii este extrem de dăunătoare pentru pacienții săi și nu am nicio îndoială că se vor pierde vieți în timp ce el este reținut de la practica sa. Nu este în interesul nimănui (nici Guvernului român și nici al pacienților săi) ca profesorul doctor Gașpar să fie încarcerat și privat de libertate în timpul procesului judiciar.

În opinia mea (și a colegilor mei), dacă profesorul doctor Gașpar va fi reținut în continuare, va fi o nerespectare flagrantă față de îngrijirea pacienților, mulți dintre ei fiind copii fără alternativă potrivită pentru a primi îngrijirea de care au nevoie disperată. Din păcate, pacienții părăsiți ai profesorului doctor Gașpar vor avea de suferit din cauza acestei operațiuni prost concepute, prost planificate, care a dus la arestarea lui.

Prin încarcerarea profesorului doctor Gașpar a devenit clar că autoritățile române implicate nu prețuiesc importanța îngrijirii pacienților sau a vieților umane. În concluzie, atât eu cât și colegii mei am oprit tot sprijinul și misiunile noastre caritabile pentru sistemul medical românesc (inclusiv expertiza chirurgicală, educația stagiarilor, donarea de rechizite și echipamente medicale, cooperare pentru proceduri chirurgicale noi etc.), până când problema domnului Gașpar va fi rezolvată într-un mod favorabil, permițându-i să revină imediat la cabinetul chirurgical, astfel încât pacienții săi să nu sufere sau să moară inutil.

Sper că, permițându-i profesorului doctor Gașpar să rămână liber în timpul procesului judiciar și să se întoarcă la practica sa ocupată de chirurgie în îngrijirea pacienților bolnavi, poate s-ar putea reînvia imaginea în prezent spulberată a sistemului juridic românesc în rândul comunității internaționale”.

