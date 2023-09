Alexandru Iovescu va conduce filiala Timiș a PES activists

Filiala timișeană a PES activists, o rețea europeană ce reuneşte membrii partidelor socialiste, social-democrate şi laburiste europene, va fi condusă pentru un nou mandat de către PSD-istul Alexandru Iovescu. El va rămâne pe funcție pentru un mandat de patru ani, după ce sâmbătă, în prezența a celor peste 300 de activiști social-democrați prezenți la Muzeul de Transport Public „Corneliu Mikloși” din Timișoara, acesta a fost votat în calitatea de coordonator.

„Voi continua să reprezint această organizație din calitatea de coordonator, una care mă onorează și mă responsabilizează! Le mulțumesc colegilor mei pentru votul de încredere pe care mi l-au acordat pentru continuarea acestui mandat și pentru promovarea valorilor europene în țara noastră.”, a declarat coordonatorul PES activists Timiș, Alexandru Iovescu.

PES activists este o reţea europeană. Creat inţial în mai 2006 ca o comunitate virtuală capabilă să asigure interacţionarea şi schimburile de experienţă între membrii partidelor europene, PES activists a întâlnit un rapid succes la nivel european numărând în prezent peste 90.000 de înscrişi şi circa 90 de grupuri active în diverse oraşe europene.

În prezent în România, PES activists România este constituită sub forma unui think tank. Rețeaua are în prezent peste 10.000 de membrii PES activists în toată ţara şi organizaţia se mândreşte cu o medie de 3 evenimente pe lună şi aproximativ 500 de acţiuni organizate de la înfiinţarea sa în 2007.

Din echipa de conducere a organizației vor mai face parte Vicepreședinți: Abel Țucu, Adrian Lungu, Cristina Kovacs, Ghizela Kanalas, Ionuț Adrian Mițiți, Flavius Stoica; Secretar general: Oana Mirela Marcu; Secretar executiv: Dana Claudia Gheorghian; Membri: Andrei Navrea, Bogdan Vlad Miculescu, Ioan Traian Românu, Raul Valentin Pop, Silviu Dumitrescu, Vlad Selea.

În cadrul evenimentului a avut loc și conferința „Provocările europene și viziunea social-democrată pentru viitor”. A fost un dialog între societatea civilă și reprezentanți de la cel mai înalt nivel al social-democrației din țara noastră, pentru generarea unor răspunsuri la provocările actuale cu care se confruntă Uniunea Europeană.

