Alin Nica a semnat parteneriatul dintre PNL și USR PLUS, în ciuda blocajului de la negocieri, și îi dă un ultimatum până luni lui Dominic Fritz

Alin Nica, președintele ales al Consiliului Județean Timiș și președintele interimar al PNL Timiș, a decis, în conferința de presă din 23 octombrie, să semneze pactul de guvernare locală cu USR PLUS, cu toate că, în urmă cu o zi, a fost anunțat public blocajul din cadrul negocierilor, apărut cu doar câteva minute înainte de semnarea oficială a aceluiași act. Acesta le-a dat termen până luni, la prânz, și partenerilor de negocieri să facă același lucru. Inițial, Dominic Fritz, primarul Timișoarei din partea USR PLUS, le dăduse termen lui Nica și liberalilor să își anunțe poziția finală până luni seară.

Nica spune că reacția lui Fritz de joi, de a lua protocolul și a-l mototoli atunci când i-a spus că vrea să amâne numirea viceprimarilor Timișoarei și vicepreședinților CJT, l-a luat prin surprindere. Despre tipul de înțelegere, de a stabili prima dată proiectele și viziunea, doar apoi și funcțiile, este unul standard în Occident: „Așa, am văzut, că se face în Germania, în toată Europa. Așa face și Merkel, așa se face peste tot”.

Președintele ales al CJT a reluat motivarea eșecului negocierilor: „Nicăieri nu am văzut, ca în timpul negocierilor – de o săptămână, de o lună – un partener să îl atace pe la spate pe celălalt partener, așa cum a făcut-o bucureșteanul Cătălin Drulă, candidat la Camera Deputaților din partea USR PLUS Timiș. Poate la București se face astfel de politică, dar eu voi lupta până în ultimul moment ca acest mod de mahala de a face politică să ajungă și la noi. Spiritul bănățean contravine acestui mod de negociere, în care să fim duplicitari, una spui în spațiul public, alta faci, pentru că domnul Drulă este membru în comisa de negociere. Ce neadevăruri a spus pe treptele prefecturii! Nu mă refer la cele de la București. Spunând că noi am venit la negocieri să stabilim funcții, nu proiecte. Adevărul e că e aproape invers. Am zis să le testez sinceritatea, să amânăm aceste negocieri pentru funcții, să vedem dacă poziția (lui Drulă – n.r.) e sinceră sau nu. (…) Vreau să ajungem la nivel european, nu la nivel dâmbovițean”.

„Ceea ce am văzut în cadrul negocierilor, noi am văzut, am fost încrezători că acest pact bazat pe proiecte și idei comune poate să fie semnat. Chiar m-am dorit să îl semnez ieri. În pact nu era menționat nimic, în comunicat, se făcea referire la pozițiile”, a spus Nica. Acesta a mai spus că era convenit să stabilească de dimineață formele finale, ale pactului și comunicatului, pe care să o anunțe. Nica spune că Fritz încă este „singurul om din USR PLUS în care mai am încredere”, în ciuda reacțiilor de joi, iar pozițiile recente ale acestuia le pune pe seama influenței lui Cătălin Drulă.

Pentru a arăta că încă are încredere că negocierile vor fi reluate și finalizate, Nica a și semnat protocolul în timpul conferinței. „Așa cum am fost dispus de ieri, sunt dispus în continuare să semnez parteneriatul pentru Timișoara și Timiș, redactat de Dominic Fritz și convenit de toată comisia. O fac aici, în fața dumneavoastră (a jurnaliștilor prezenți și a celor care urmărea conferința pe Facebook – n.r.). Îi aștept până luni la prânz și pe cei de USR PLUS să vină, să facă acest minim efort, și să semneze acest parteneriat. Eu îl consider bun, un pact sănătos. Dacă pe dumnealor îi interesează funcțiile, atunci să o spună foarte clar, să facă ceea ce au și spus, o alianță periculoasă și toxică cu PSD-ul în Consiliul Local Timișoara. Noi nu ne dorim nicio alianță cu PSD. (…) Dacă ei vor să o facă, nu au decât…”, a declarat președintele ales al CJT.

Mai mult, acesta speră, în continuare, ca Dominic „să nu fie atât de marcat de recentele evenimente încât să îmi refuze invitația de a participa (sâmbătă, la ceremonia de învestire a lui Nica – n.r.), cum și eu, de altfel, o să fac când va fi învestit. Voi participa, este un eveniment solemn, arătăm respect pentru cei care și-au dat votul în Timișoara și județul nostru. Nădăjduiesc că zilele care vor veni vor fi un prilej bun pentru partenerii noștri, să revină la spiritul inițial (…) să nu fie mânați doar de dorința de a câștiga câteva funcții efemere, fie și ele de senator sau deputat. Eu, personal, nu îmi doresc o astfel de politică care se depărtează de cetățean”.

La întrebările jurnaliștilor, Nica a spus că aștepta măcar scuze publice de la Drulă. Dacă le-ar fi primit, ar fi agreat să fie făcute publice și numirile în funcții. Acesta a mai spus că forma agreată pentru protocol nu menționa numele viceprimarilor și vicepreședinților, în timp ce comunicatul, în forma trimisă de Nica lui Fritz în noaptea de miercuri spre joi, o făcea. „Așa am convenit”, s-a limitat să explice liberalul diferențele. Joi, a adăugat Nica, le-a propus reprezentanților USR PLUS să amâne numirile pentru „o săptămână, două sau, dacă au nevoie, chiar și până la alegerile parlamentare” și nu ar fi spus direct data de 6 decembrie, a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat, ca termen concret, așa cum au reclamat cei de la USR PLUS.

