Alin Nica, despre ultimele probleme de la Colterm: „Guvernul României nu îi va lăsa pe timișoreni de izbeliște”. Ironii la adresa lui Fritz

Joi, 1 septembrie, Alin Nica, președinte al Consiliului Județean Timiș și președinte al PNL Timiș, dă asigurări că guvernul va interveni pentru a sprijini compania locală de termoficare Colterm. Asta după ce, cu o zi în urmă, primarul Dominic Fritz prezenta problemele companiei și cerea intervenții de la nivel guvernamental. Nica nu ezită și este și ușor ironic: „Acest lucru nu înseamnă că trebuie să mutăm toată administrarea orașului la Palatul Victoria (sediul guvernului – n.r.)”.

„Pare că USR a început deja campania electorală. Eu nu mă feresc de cuvinte. Ceea ce face Primarul Timișoarei e doar o pasare de responsabilitate dinspre administrația locală spre cea națională, adică spre Guvern. Scopul e doar acela de a muta atenția de la problema reală, adică lipsa de soluții din partea administrației USR pentru termoficarea din oraș, către falsa dezbatere «cine e de vină». Realitatea e una singură: dacă anul trecut nu ar fi intervenit Guvernul liberal, timișorenii nu beneficiau nici măcar de acel pic de agent termic. Să nu uităm că Guvernul a alocat în total pentru sezonul trecut aproape 14 milioane de euro pentru ca timișorenii să nu stea în frig. Anul acesta, Executivul a repartizat din nou, cea mai importantă sumă către Timișoara – aproximativ 13,4 milioane de euro pentru achiziția de cărbune”, susține Alin Nica.

Miercuri, Fritz spunea că nu poate fi găsit un furnizor mare de gaz care să asigure întreaga cantitate de care are nevoie Colterm în această iarnă și cerea guvernului să se implice fie din postura de regulator, fie din cea de acționar la companii de profil. Joi, într-un comunicat de presă destul de lung, președintele Consiliului Județean Timiș îi dă răspuns primarului și amintește de problemele cu furnizarea agentului termic către populație iarna trecută, de amenzile istorice primite de Colterm pentru că nu a achiziționat certificatele verzi, dar și de soluțiile găsite la nivel județean. Tot Nica spune despre Fritz că este „depășit” și că așteaptă colaci de salvare din alte părți.

Iată declarația transmisă de Alin Nica:

„Domnul Fritz are senzația că cetățenii au uitat că au înghețat de frig în apartamente, în spitale, în plină pandemie, că s-au închis școli, exclusiv din cauza incompetenței actualei administrații care se lăuda la început de mandat că are soluții oricând, inclusiv la ora 3 dimineața. Nu avem cum să băgăm sub preș amenzile colosale de 35 de milioane de euro primite de Colterm pentru că nu a respectat directiva europeană care obligă la achiziționarea certificatelor pentru emisiile de CO2 pentru 2020 și 2021.

(…)

La Consiliul Județean tratăm furnizarea energiei ca proiect de interes județean. Am reușit să urgentăm procedurile pentru construcția conductelor de transport gaze SRM Timișoara I – SRM Timișoara III și Timișoara-Deta-Denta-Moravița, obiective de investiții Transgaz. Timișorenii abonați la Colterm vor putea plăti facturi mai mici pentru încălzire, pentru că va exista această nouă conductă chiar în oraș. Dacă societatea de termoficare o accesează, scad semnificativ costurile cu transportul de gaz, iar asta se va vedea direct în buzunarul timișorenilor. Eu sper că societatea Colterm va profita de această mână întinsă, deși istoria recentă ne-a arătat că soluțiile bune pe care noi le-am propus au fost complet ignorate. Anul trecut, personal am făcut demersuri pentru racordarea la Transgaz. Era o soluție care ar fi micșorat cu circa 30% prețul pentru abonați. Discuțiile de atunci au fost oprite de Primăria Timișoara, fără nicio explicație.

Am spus atunci că e nevoie de un plan de redresare pentru Colterm și că insolvența nu e o soluție pentru că va genera neîncrederea furnizorilor, ceea ce se și întâmplă acum. Noi, liberalii, am propus soluții sustenabile finanțabile din fonduri europene, pentru revitalizarea societății de termoficare: folosirea energiei geotermale și folosirea deșeurilor biodegradabile. Construirea unei instalații de cogenerare pe hidrogen era o altă soluție care putea fi accesată și am văzut, spre exemplu, că societatea de termoficare din Oradea a anunțat deja că va solicita o finanțare în acest sens, din PNRR. Dacă în alte municipii se poate, cu siguranță Timișoara nu face excepție. Dl Primar poate să stea liniștit, noi nu cerem drepturi de autor, însă dacă implementează soluțiile liberale, Colterm are șansa de a ieși din criză. Am ajuns să credem că nu mai e o chestiune de voință și că deja ține de capacități reduse de înțelegere a fenomenului pentru că Dominic Fritz e depășit de funcție.

(…)

Domnul Primar a avut iarna trecută o singură preocupare și văd că insistă și acum cu aceeași abordare: cerșeala repetată către oricine, parlamentari, miniștri etc. Sigur că noi, aici în Timiș, suntem preocupați de ceea ce se întâmplă la noi acasă, dar sunt sute de localități în România care au probleme similare sau chiar mai grave. Eu nu am văzut pe nimeni să se remarce în spațiul public, mai mult decât dl Fritz, la capitolul «scrisori pierdute» și lamentări, prin Guvern sau Parlament.

Noroc că USR a fugit de la guvernare, că altfel pierea și ultimul țap ispășitor pe care îl mai poate găsi Dominic Fritz pentru a-și masca neputința. Am certitudinea că Guvernul României nu îi va lăsa pe timișoreni de izbeliște, însă acest lucru nu înseamnă că trebuie să mutăm toată administrarea orașului la Palatul Victoria. Dacă e așa, atunci îi propun dlui Primar să își recunoască neputința și să lase loc celor care știu ce înseamnă administrație publică, care cunosc legile din România, care vorbesc mai puțin și fac mai multe”.

