Alte şase unităţi de învăţământ vor trece în online din cauza frigului. Primăria Timişoara cere din nou bani de la Guvern pentru termoficare

Reprezentanţii Primăriei municipiului Timişoara solicită, din nou, sprijin financiar de la Guvernul României, pentru termoficarea din oraş, după ce mai multe şcoli au anunţat că vor trece în online, din cauza frigului din clase.

Într-un comunicat de presă, de marţi, reprezentanţii Primăriei Timişoara prezintă situaţia unităţilor de învăţământ din oraş care au intrat în online din cauza frigului din clase.

”Din cele 96 de unităţi de învăţământ din Timişoara, în momentul de faţă au trecut la cursurile online din cauza temperaturilor scăzute din sălile de clasă, două licee integral – Colegiul H. Coandă şi Liceul de Artă – şi încă unul parţial, Liceul Grigore Moisil. În aceste cazuri, clădirile în care îşi desfăşoară activitatea aceste licee au instalaţii vechi, unele montate chiar în anii ‘60”, se arată în comunicat.

Reprezentanţii ISJ Timiş au mai anunţat că alte şase unităţi de învăţământ vor trece în online din cauza frigului, începând de miercuri. Cele şase unităţi de învăţământ din Timişoara care vor trece de miercuri în online sunt: Liceul Teoretic G. Moisil (clasele de gimnaziu şi liceu), Liceul Auto, Liceul Alimentar, Liceul Tehnologic Azur, Grădiniţa PP33 şi Grădiniţa PP14.

De asemenea, potrivit Primăriei Timişoara, în alte 9 unităţi de învăţământ există focare active de COVID şi în unele cazuri, vor urma alte închideri de şcoli din cauza situaţiei pandemice.

”Primăria Municipiului Timişoara are în administrare peste 300 de clădiri (şcoli, grădiniţe, licee, clinici şi spitale), multe dintre ele aflate într-o stare avansată de degradare, care au nevoie urgentă de investiţii masive. Încă de anul trecut municipalitatea a conceput şi pus în aplicare un plan coerent prin care se vor face investiţii masive în infrastructura şcolară şi sanitară. De exemplu, anul acesta vor fi alocaţi aproape 100 de milioane de lei pentru investiţii în şcoli şi circa 5 milioane de lei pentru reparaţii. Aceste investiţii vor viza nu numai o creştere a calităţii actului educaţional, ci şi eficientizarea energetică a unora dintre aceste clădiri publice”, se mai arată în comunicat.

Primăria Municipiului Timişoara susține că a virat de la începutul anului, către Colterm suma de 27,5 milioane de lei.

”În contextul exploziei preţurilor de pe piaţa energiei facem apel la susţinerea Guvernului, care este absolut necesară pentru a traversa această criză”, mai transmite Primăria Timişoara.

În acest sezon rece, Guvernul a alocat municipiului Timişoara, pentru termoficare, 54 de milioane de lei în luna noiembrie 2021 şi alte 15,4 milioane de lei în luna ianuarie 2022.

De mai bine de o săptămâna, Colterm a coborât temperatura de plecare a agentului termic în reţea, astfel că în apartamente, şcoli şi spitale ajunge la 12-16 grade, în condiţiile în care, marţi dimineaţă, la Timişoara erau -10 grade afară.

Colterm are datorii de aproape 300 de milioane de lei către ANAF, bănci şi furnizorii de combustibil. În plus, are de achitat o amendă de 21 de milioane de euro pentru că nu a cumpărat la timp certificatele verzi.

