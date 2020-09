Angajații unei firme de pompe funebre sunt acuzați că au încercat să omoare și să fure un porc vietnamez, animal de companie

Acuzații grave într-o localitate din Timiș. Angajații unei firme de pompe funebre sunt acuzați că au încercat să omoare și să fure un animal de companie, un porc vietnamez. Stăpâna animalului, o arhitectă, este disperată. A reușit, cu greu, să împiedice furtul, dar acum se luptă cu poliția pentru a-și face dreptate. Purcica, Daisy, a fost văzută de veterinar și a primit tratament.

Iată întreaga poveste:

”In aceasta dimineata, in jurul orelor 6, 4-5 indivizi in masina de serviciu a OCTAVIAN din Lugoj – TM 26 WBT, in centrul satului Babsa, au incercat sa sacrifice si sa fure animalul meu de companie DAISY, o purcica vietnameza pe care o am de 8 ani si care a spart gardul si a iesit in spatiul verde. Am auzit plansul ei, am iesit in strada imediat si am oprit masina – hersa de la Octavian. M-am tinut de geamul deschis al pasagerului din dreapta, fata si vreo 5 minute am insistat sa ii dea drumul. La inceput au sustinut ca au luat cainele lor in masina, apoi ca au lovit un mistret (?!). Dupa multe insistente au deschis portbagajul hersei si au scos-o de acolo pe Daisy, in stare de soc si cu plagi impunse pe ambele parti ale capului, respectiv o plaga impunsa in piept – incercare nereusita de a o sacrifica. Este clar ca vinovatii stiau exact cum se sacrifica un porc.

Am retinut nr. de inmatriculare si am solicitat pe loc ajutor la 112. Intre timp vinovatii au fugit.

La ora faptei era intuneric. Echipajul de politie l-a identificat pe sofer, numitul Florin Cadariu din Babsa. A ramas ca voi merge la postul de politiei din Belint pentru declaratii si acestuia i se va intocmi un dosar penal pentru tentativa de furt. DESPRE COMPLICI, NICIO VORBA!

Peste circa 1 h si 30 min, echipajul a revenit, impreuna cu soferul in culpa – Florin Cadariu le-a declarat fata de mine ca nu stiu ce spun, pentru ca ma DROGHEZ si tot satul stie!”, spune arh. Claudia-Sandra Myers.

