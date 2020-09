În singura localitate din Timiș aflată în zona roşie din judeţ sunt doar 7 elevi, 4 profesori şi 10 preşcolari și nu există internet

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Localitatea Bara din judeţul Timiş se pregăteşte să înceapă şcoala după scenariul roşu, incidenţa cazurilor de COVID – 19 fiind de 6,43 la mia de locuitori, chiar dacă cele trei persoane infectate au doar flotant în această localitate şi nu locuiesc aici. La şcoala din comună învaţă doar şapte elevi care au patru profesori. Pentru că la Bara nu există internet, profesorii vor trimite fişe xerox copiilor, acasă.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, care a publicat harta epidemiologică, în judeţul Timiş, doar comuna Bara se află în zona roşie cu o incidenţă de 6,43/1000 de locuitori, astfel că în această localitate, şcoala va începe după scenariul roşu.

Conform autorităţilor, doar trei oameni, cu adresa la Bara sunt infectaţi cu COVID – 19, însă aceştia au doar viză de flotant aici, dar locuiesc la Lugoj. Numărul total al populaţiei din această comună este de 388 de locuitori.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ia în calcul posibilitatea avizării scenariului galben sau verde, dacă va primi o solicitare din partea Consiliului de Administraţie al şcolii. În caz contrar, întrucât în zonă semnalul de internet este aproape inexistent, cei patru profesori se vor deplasa la locuinţele elevilor pentru a le da fişe fotocopiate pe care să lucreze.

”La Bara avem 7 elevi, 10 preşcolari şi 4 cadre didactice plus contabil şi îngrijitoare, deci 6 angajaţi ai unităţii de învăţământ. Unitatea de învăţământ va pregăti seturi de documente, fişe, tot ce ţine de prima etapă a debutului de an şcolar. Printurile le vor fi trimise copiilor acasă. Nu e un efort foarte mare. După 14 zile vor reveni la unităţile de învăţământ, pentru a face cursurile faţă în faţă. Am anuntat ministerul de faptul că nu avem internet şi am solicitat şi 7 tablete, dacă există posibilitatea să fie transmise către unităţile de învăţămant din zona roşie. Nu avem internet la Bara şi soluţia este să apelăm la xeroxuri, care vor fi transmise elevilor din localitate”, a declarat Marin Popescu, inspector şcolar general al ISJ Timiş.

La nivelul judeţului Timiş, doar comuna Bara a fost încadrată în scenariul roşu pentru începerea anului şcolar, în timp ce în scenariul galben se află 12 localităţi.

Cele mai multe şcoli pot începe cursurile în scenariul verde, care presupune prezenţa fizică la şcoală a profesorilor şi elevilor, însă şi acestea au optat pentru un scenariu hibrid, în care vor desfăşura orele cu câte jumătate dintre elevi prezenţi în clase, prin rotaţie, din două în două săptămâni.

În judeţul Timiş, de la debutul pandemiei de coronavirus au fost depistate 2.881 cazuri, dintre care 40 numai în ultimele 24 de ore.

