ANUNȚ PUBLIC

SC HANTIG ELRCTRICSERVICE SRL, titular al proiectului” Construire parc fotovoltaic conectat la SEN”,anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire parc fotovoltaic conectat la SEN”, propus a fi amplasat in comuna Banloc, sat Partos, extravilan, teren identificat prin extras CF nr. 407658, jud. Timis

1 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara, b-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, in zilele de luni-joi intr orele 8,00-16.30 sivineri intre orele 8.00-14.00, pecum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro-Sectiunea Acorduri de mediu

2 Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, APM Timis, din municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de e-mail office@apmtm.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului”

