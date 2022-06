Art on the Stream! 23 de artiști din opt țări, expun la galeria Helios Timișoara

Sâmbătă, 11 iunie, de la ora 15.00, la galeria Helios din Timişoara, va fi vernisată expoziţia Art on the Stream, în prezenţa curatorilor şi artiştilor participanţi care vor face şi tururi ghidate.

Galeria Helios şi Galeria 28 din Timişoara, vor găzdui între 11-24 iunie 2022 expoziția care face parte din proiectul internațional itinerant de artă contemporană intitulat „Art on the Stream”.

Proiect coordonat de către managerul cultural Márton Méhes, Viena și Swantje Volkmann „Kulturreferentin” al regiunii Dunării de la Muzeul Șvabilor Dunării din Ulm.

Scopul proiectului este de a prezenta diferitele direcții din arta contemporană din țările Dunării. Artiștii și curatorii se vor întâlni în mod repetat, vor face schimb de idei și vor forma legături în cadrul simpozioanelor și mai ales în cadrul celor două capitale europene ale culturii Novi Sad 2022 și Timișoara 2023.

Pe lângă întrebările referitoare la pozițiile artistice actuale din țările Dunării, accentul va fi pus pe tensiunea dintre poziția generală cosmopolită a artiștilor și legăturile naționale existente. Proiectul evită în mod deliberat mistificarea, exotizarea sau clișeele. Expoziția va arăta identități și diferențe și va oferi astfel o perspectivă deschisă și variată asupra pozițiilor artistice din toate generațiile și formele de artă.

Astfel cei 8 curatori invitați din Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, România și Bulgaria au inclus în expoziție cel puțin două grupuri de artiști din fiecare generație: Generația 50 +/- și 30 +/-.

Curatori invitați sunt: Franziska Degendorfer (Germania), Olivia Jaques (Austria), Nikolas Bernáth (Slovacia), Péter Somody (Ungaria), Vladimir Frelih (Croația), Andrea Palašti (Serbia), Sorin Scurtulescu (România), Bozhidar Boyadzhiev (Bulgaria).

Artiști participanți sunt: Birgit Brandis (DE), Jörg Baier(DE), Corinne Chotycky (DE), Bettina Kattinger (AT), Brigida Zuberi (AT), Berenice Pahl (AT), Helena Eribenne (AT), Contact Zone (international), Rudolf Sikora (SK), Oto Hudec (SK), Flóra Pertics (HU), Sándor Imreh (HU), Péter Somody (HU), Ana Petrović (HR), Vladimir Frelih (HR), Adrienn Újházi (RS), Nikola Džafo (RS), Constantin Flondor (RO), Ciprian Bodea (RO), Cosmin Frunteș (RO), Andrei Rosetti (RO), Sorin Scurtulescu (RO), Silvia Gancheva (BG), Yulian Stankulov (BG).

Scriitori participanți sunt: Dieter Lohr (DE), Lydia Steinbacher (AT), Juraj Briškár (SK), Károly Méhes (HU), Helena Sablić Tomić (HR), Branislav Živanović (RS), Robert Șerban (RO), Palmi Ranchev (BG).

Sorin Scurtulescu este curatorul care va reprezenta România în cadrul proiectului „Art on the Stream”.

Conceptul curatorial este intitulat „Laborator 1966-2021, 111/SIGMA/PROLOG/NOIMA”.

Lucrările selectate aparțin lui Constantin Flondor și grupului NOIMA.

Catalogul proiectului va conține pe lângă textul curatorului și un text scris de către un scriitor din țara reprezentată. Astfel pentru acest material scriitorul român Robert Șerban a creat un poem intitulat „Monstrul de apă”.

Laborator 1966-2021, reprezintă peste 50 de ani de ștafetă în arta din România, între 1966 și până în prezent. Alegerea fiind legată de conexiunea artistului Constantin Flondor cu toate aceste grupări. Constantin Flondor este membru co-fondator al grupurilor 111, SIGMA și PROLOG dar de asemenea a colaborat și cu grupul NOIMA în diverse proiecte.

Astăzi, Flondor este unul dintre cei mai influenți pictori internaționali și artiști experimentali iar aceste grupuri reprezintă un reper internațional aducând un aer continuu de cercetare și experimentare. A doua lucrare denumită Language Paths, 2016-2019, este realizată de grupul NOIMA și este o cercetare tipică a limbajului picturii formată din 4 pânze diferite realizate de: Ciprian Bodea, Cosmin Frunteș, Andrei Rosetti și Sorin Scurtulescu.

Proiectul este sponsorizat de Muzeul Ulm și susținut de următorii parteneri de cooperare:

Ministerul Științei, Cercetării și Artei din landul Baden-Württemberg (DE). Fundația Baden-Württemberg (DE). Biroul Dunării Ulm / Neu-Ulm (DE). ‘Kulturreferentin‘ for the Danube Region at the Museum of the Danube Swabians Ulm (DE). University of Pécs, Faculty of Arts (HU). University of Osijek, Academy of Music, Arts and Theatre (HR). National Academy of Arts Sofia (BG). European Capital of Culture – Novi Sad 2022 (RS). European Capital of Culture – Timişoara 2023 (RO).

Expoziția „ Art on the Stream” poate fi vizitată în perioada 11-24 iunie 2022, la galeria Helios, Piaţa Victoriei 6, zilnic între orele 10-18, sâmbătă între orele 10-20, duminică închis.

De asemenea poate fi vizitată în perioada 13-24 iunie 2022, de luni până sâmbătă, la galeria 28, str. Constantin Brâncoveanu nr. 28, Timișoara. Programarea pentru vizitare se face la numărul de telefon 0040(0)722 503 028 sau pe e-mail galleria28@gmail.com

