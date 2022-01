Bărbat salvat de la moarte de o patrulă de la Gruparea de Jandarmi Mobilă Timișoara

Sambata, in jurul orelor 14, jandarmii din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Timisoara, care se aflau in serviciul de patrulare in aria de responsabilitate, au fost ingerii pazitori ai unui barbat, intr-un moment crucial pentru viata sa.

Jandarmii au fost alertati de pozitia barbatului de 69 de ani, care se afla rezemat de geamul unui magazin alimentar, din Cartierul Plopi, cu capul aplecat. In urma verificarii situatiei, acestia au constatat ca persoana este inconstienta si au solicitat in sprijin un echipaj medical.

Barbatul nu prezenta semne vitale la momentul sosirii personalului medical si in urma resuscitarii, care a durat peste 30 de minute, acesta a fost stabilizat.

Asupra barbatului s-a descoperit portofelul, cu actul de identitate si o suma de bani, iar in timp ce medicii incercau sa il readuca la viata, jandarmii l-au identificat si au ajutat-o pe fiica acestuia sa ajunga la locul incidentului, inmanandu-i bunurile tatalui sau.

In urma stabilizarii, pentru a primi ingrijiri medicale, persoana a fost transportata la spital.

