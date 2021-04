Bărbat surprins în flagrant, abandonând deșeuri dintr-un vehicul, amendat cu 36.000 de lei. I-a fost confiscat și microbuzul

Un bărbat din Timișoara a primit două amenzi, în valoare totală de 36.000 de lei, după ce a abandonat deșeuri în cartierul Kuncz. Acesta a fost surprins în flagrant de polițiștii locali și angajații Biroului Salubrizare din Primăria Timișoara depozitând deșeurile pe domeniul public după ce le-a transportat cu microbuzul său. Cei care l-au amendat au fost inspectorii Gărzi de Mediu, în plus fiindu-i și confiscată mașina.

„Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protectia Mediului au acționat, împreună cu reprezentanți ai Biroului Salubrizare din cadrul Primăriei Timișoara, în cartierul Kuncz, unde au surprins în flagrant un bărbat care a abandonat deșeuri dintr-un autovehicul. S-a solicitat sprijinul Gărzii de Mediu Timiș care a sancționat persoana în cauza cu o amendă de 6000 lei, pentru abandon deșeuri conform Legii 211/2011, și una de 30 000 lei, conform HG 1061/2008. De asemenea, s-a dispus confiscarea mașinii. La acțiune au fost solicitați si jandarmi de la IJJ Timiș”.

Și primarul Dominic Fritz a comentat acțiunea desfășurată în colaborare de angajații primăriei și polițiștii locali:„Primăria Timișoara plătește milioane de lei pe an pentru ridicarea acestor rampe ilegale de gunoi. Cu acești bani am putea construi creșe sau grădinițe, am putea repara școli. Din zona Kuncz, în ultima lună și jumătate am ridicat peste 800 de tone de gunoaie. Întreaga operațiune ne-a costat peste 300.000 de lei. De asemenea, avertizam la începutul acestei săptămâni că această administrație va avea toleranță zero față de cei care nu respectă spațiul public. Salut acțiunea de azi efectuată de reprezentanții Primăriei Timișoara împreună cu alte instituții ale statului și îi avertizez pe cei care vor continua să arunce ilegal deșeuri pe domeniul public că vor plăti scump pentru acțiunile lor”.

Comentarii

comentarii