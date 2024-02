Baschetbalistele Politehnicii Timișoarei, în căutare de medalii la Final Four-ul Campionatului Național U19

E un sfârșit de săptămână important pentru echipa U19 de baschet feminin a Politehnicii Timișoara. Sportivele antrenate de Dan Zenobiu Ionescu sunt calificate în Final Four-ul Campionatului Național, unde vizează una dintre medalii.

Politehnica Timișoara se află printre echipele calificate în Final Four-ul Campionatului Național U19 de baschet feminin, care va avea loc în 24 și 25 februarie, la Târgoviște, în Sala „CSS Ioan Valerian”. Echipa antrenată de Dan Zenobiu Ionescu speră la un loc pe podium, ceea ce ar fi echivalentul unei medalii. Performanța ar fi o premieră.

„Vrem să ne întoarcem cu o medalie de la Târgoviște. Totodată, nu trebuie să uităm faptul că plecăm cu ultima șansă prin prisma clasamentului, după sezonul regulat. Suntem încrezători, fetele sunt încrezătoare. Ar fi o premieră să reușim o medalie. Doar prin prisma faptului că am ajuns acolo este o performanță, un pas înainte. Acum doi ani am terminat pe locul 10, anul trecut pe locul 5, acum suntem în Final For. Ne dorim tot mai mult”, a spus Dan Zenobiu Ionescu, coordonatorul secției de baschet a Politehnicii Timișoara.

Primul meci este programat să înceapă sâmbătă, 24 februarie 2024, de la ora 12. Adversarul Politehnicii Timișoara va fi CSM Ploiești, principala favorită la câștigarea titlului. Ploieștencele au terminat sezonul regulat pe prima poziție, cu 10 victorii din tot atâtea partide.

Politehnica Timișoara a încheiat sezonul regulat cu cinci victorii și tot atâtea înfrângeri. Din serie au mai făcut parte CSM Ploiești, CS Sportul Studențesc București, Crișul Oradea și, respectiv, cele două adversare din weekend ale Politehnicii Timișoara. Final Four-ul Campionatului Național U19 de baschet feminin este programat să se desfășoare în perioada 24-25 februarie.

Comentarii

comentarii