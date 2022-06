Bosquito, Byron, Grimus, Bogdan Simion Mihai & Lăutarii de Mătase vin la Street Food Festival în Iulius Town Timișoara

Cel mai așteptat festival culinar revine la Iulius Town Timișoara, în perioada 16 – 19 iunie 2022. Pofticioșii sunt așteptați să se bucure de deliciile culinare, dar și de muzică live, activități interactive și zile cu soare în aer liber, în Iulius Gardens. #GourmetAF și #funAF, conceptul de anul acesta, promite să aducă surprize, atât pe partea de food, cât și legată de experiența de festival.

Muzica live a făcut mereu parte din meniul Street FOOD Festival, iar anul acesta organizatorii au invitat nume noi, care să facă show. Iubitorii de muzică pot cânta și dansa patru zile la rând pe ritmul celor de la Bosquito, Timothy Kross, Grimus, Șuie Paparude, Byron, Melting Dice, Alexu & The Voices Inside și Bogdan Simion Mihai & Lăutarii de Mătase. De asemenea, artiștii nu vor fi singurii în lumina reflectoarelor. Food truck-urile sunt și ele vedetele ediției, oferind preparate care mai de care mai spectaculoase în gust și texturi.

Surprize pentru gurmanzi

Organizatorii promit un mix impresionant de arome, specifice bucătăriei internaționale și o gamă largă de băuturi reci, ideale pentru serile de vară. Noutatea de anul acesta este „porția de degustare” pe care participanții o vor găsi la fiecare food truck. Aceasta este o porție mai mică menită să ajute pofticioșii să guste câte puțin din tot și să se bucure de o adevărată călătorie culinară.

O altă noutate o reprezintă posibilitatea comandării preparatului preferat direct din aplicația TAZZ. Astfel, cât timp festivalierii se bucură de activități, concerte sau se relaxează în festival, preparatele lor sunt pregătite.

Nu în cele din urmă, Best of Street Food Tour reprezintă turul ghidat de care participanții se pot bucura în cadrul festivalului. Turul va începe cu descrierea generală a istoriei street food-ului care va fi completată ulterior de 3 porții de degustare sărate, una dulce și o băutură fresh. În plus, pentru a-și satisface curiozitatea pe parcursul turului, participanții vor putea adresa întrebări, ba chiar vor putea descoperi câteva dintre secretele chefilor.

După o perioadă cu puține evenimente, Street FOOD Festival dă startul festivalurilor de vară, aducând în prim-plan o mulțime de preparate, băuturi și concerte.

