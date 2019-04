Bugetul Lugojului a fost votat! Consilierii PSD-ALDE au respins toate propunerile Opoziției

Consiliul Local Lugoj a votat bugetul local pentru anul 2019 în varianta propusă de primarul Francisc Boldea. Consilierii PNL, USR și PMP au făcut mai multe propuneri și amendamente, însă acestea nu au întrunit voturile necesare pentru a fi adoptate, nefiind agreate de aleșii PSD-ALDE, majoritari în forul legislativ local. “Ani de zile am propus o multitudine de lucruri necesare Lugojului. Atât noi cei din PNL, cât și colegii din PMP sau USR. Nimic din ce am propus nu a fost votat de coaliția PSD&ALDE. Nici măcar analizat. Consilierii PSD&ALDE au votat orbește tot ce le-a propus Boldea și, la fel de orbește, au votat împotriva oricărei propuneri făcute de opoziție”, a precizat Claudiu Buciu, președintele PNL Lugoj. Printre amendamentele făcute de consilierii liberali, dar respinse prin votul consilierilor PSD-ALDE, s-au aflat alocarea de fonduri pentru: întocmirea unui studiu de fezabilitate în vederea construirii unui spital nou în Lugoj; achiziția unui computer tomograf de înaltă performanță; întocmirea unui studiu de fezabilitate privind construcția unei grădinițe și a unei creșe, ambele cu program prelungit, în zona centrală a municipiului Lugoj, în vederea comasării activității grădinițelor situate în prezent pe Străzile Bucegi, Traian Grozăvescu și Xenopol; întocmirea unui studiu de fezabilitate privind construcția unei școli gimnaziale, cu facilitați after school, în zona de est a orașului, pentru cartierele Ștrand, Stadion, Țesători; reparații capitale și consolidare Podului de Fier – expertizare, proiectare și execuție; majorarea cu 4.000.000 de lei a sumelor alocate pentru realizarea branșamentelor de apă în municipiul Lugoj; achiziționarea a patru utilaje noi pentru deszăpezitul stradal și a patru utilaje noi pentru curățenia stradală, pentru dotarea societății Salprest. Toate aceste propuneri au fost respinse. Nu au fost agreate nici cele 33 de propuneri făcute de USR, pentru a fi cuprinse în bugetul local. Cu toate acestea, consilierii PNL, USR și PMP au votat bugetul în varianta agreată de primarul Francisc Boldea și de consilierii PSD-ALDE. “Modul dictatorial în care primarul și echipa lui de consilieri mimetiști înțeleg să conducă Lugojul își face din plin văzute efectele. Drumurile sunt praf, orașul este murdar, parcurile și zonele verzi sunt neîngrijite, școlile au nevoie de investiții masive, spitalul este în colaps financiar, Meridianul este îngropat în datorii, Salprestul este deja în insolvență, CSM-ul are datorii de peste 6 miliarde de lei vechi, lucrările realizate ne produc numai pagube ori nu pot fi folosite corespunzător și, nu în ultimul rând, Lugojul a pierdut în ultimii doi ani peste 2.000 de locuri de muncă. Un bilanț care spune totul de la sine”, a conchis Claudiu Buciu, președintele PNL Lugoj.

