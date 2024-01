Calendarul săptămânal al evenimentelor culturale în organizarea instituțiilor CJ Timiș

Consiliul Județean Timiș propune timișenilor prin instituțiile sale de cultură, în această săptămână expoziții temporare și permanente precum și teatru de păpuși.

Centrul Multifuncțional Bastion ne aduce în atenție expoziția aniversară „Dan Buruleanu – 50 de ani de fotografie”. Această explorează evoluția artistului, prezentând capturi de excepție care reflectă pasiunea și expertiza acumulate pe parcursul a cinci decenii. Pe simeze se vor putea admira: fotografii din Timişoara, peisaje, portrete dar și eseuri.

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel” ne prezintă expoziția „The spirit of New York” – o expoziție de artă plastică cu lucrări realizate de artista Simona Molnar.

Pentru cei mai mici dintre noi, Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara pune în scenă spectacolele „Făt Frumos din Lacrimă” și „Ursul păcălit de vulpe”. Biletele se pot achiziționa de la casieria teatrului cât și online accesând linkul: https://www.bilete.ro/cauta/?q=merlin.

Descoperiți mai jos calendarul activităților culturale din perioada 16 – 21 ianuarie.

MARȚI, 16 IANUARIE

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

Expoziția temporară ,,The spirit of New York”, de artista Simona Molnar.

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Balul artelor”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția permanentă – ceramică, holul bibliotecii;

Expoziția în aer liber;

Expoziția „Centrul Artistic Baia Mare în forme, culori și tradiții”, Sala Pavilionară;

Expoziția „Banatul Otoman – Restituiri culturale”, Sala Expozițională.

MIERCURI, 17 IANUARIE

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel"

Expoziția temporară ,,The spirit of New York", de artista Simona Molnar.

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Balul artelor".

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hol, etaj I;

Expoziția „Logics and shapes”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Timișoara în gravura europeană, secolele XVI – XVIII”, mansarda B2, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Obiecte. Istorie. Muzee. Arme albe din colecția Muzeului Național al Banatului”;

Expoziția „Arme care au făurit România”.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „Hyphen – Cratimă” de artistul Paul Neagu;

Expoziția temporară „Brâncuși: surse românești și perspective universale”;

Expoziția temporară „Paralele. Timișoara/Novi Sad”;

Expoziție temporară „Catharsis la o margine de lume. Suzana Fântânariu, o retrospectivă”;

Expoziția temporară „Neoavangarda Timișoreană – concept și contextualitate”;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția permanentă – ceramică, holul bibliotecii;

Expoziția în aer liber;

Expoziția „Centrul Artistic Baia Mare în forme, culori și tradiții”, Sala Pavilionară;

Expoziția „Banatul Otoman – Restituiri culturale”, Sala Expozițională.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin" Timișoara

Spectacolul „Făt Frumos din Lacrimă", ora 10:00.

JOI, 18 IANUARIE

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel"

Expoziția temporară ,,The spirit of New York", de artista Simona Molnar;

Întâlnire cu Simona Molnar, realizatorul expoziției ,,The spirit of New York", ora 14:00.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hol, etaj I;

Expoziția „Logics and shapes”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Timișoara în gravura europeană, secolele XVI – XVIII”, mansarda B2, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Obiecte. Istorie. Muzee. Arme albe din colecția Muzeului Național al Banatului”;

Expoziția „Arme care au făurit România”.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „Hyphen – Cratimă” de artistul Paul Neagu;

Expoziția temporară „Brâncuși: surse românești și perspective universale”;

Expoziția temporară „Paralele. Timișoara/Novi Sad”;

Expoziție temporară „Catharsis la o margine de lume. Suzana Fântânariu, o retrospectivă”;

Expoziția temporară „Neoavangarda Timișoreană – concept și contextualitate”;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția permanentă – ceramică, holul bibliotecii;

Expoziția în aer liber;

Expoziția „Centrul Artistic Baia Mare în forme, culori și tradiții”, Sala Pavilionară;

Expoziția „Banatul Otoman – Restituiri culturale”, Sala Expozițională.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin" Timișoara

Spectacolul „Făt Frumos din Lacrimă", ora 10:00 și ora 18:00.

VINERI, 19 IANUARIE

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel"

Expoziția temporară ,,The spirit of New York", de artista Simona Molnar.

Centrul Multifuncțional Bastion

Vernisaj expoziție „Dan Buruleanu – 50 de ani de fotografie", ora 17:00.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hol, etaj I;

Expoziția „Logics and shapes”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Timișoara în gravura europeană, secolele XVI – XVIII”, mansarda B2, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Obiecte. Istorie. Muzee. Arme albe din colecția Muzeului Național al Banatului”;

Expoziția „Arme care au făurit România”.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „Hyphen – Cratimă” de artistul Paul Neagu;

Expoziția temporară „Brâncuși: surse românești și perspective universale”;

Expoziția temporară „Paralele. Timișoara/Novi Sad”;

Expoziție temporară „Catharsis la o margine de lume. Suzana Fântânariu, o retrospectivă”;

Expoziția temporară „Neoavangarda Timișoreană – concept și contextualitate”;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția permanentă – ceramică, holul bibliotecii;

Expoziția în aer liber;

Expoziția „Centrul Artistic Baia Mare în forme, culori și tradiții”, în Sala Expozițională Pavilionară;

Expoziția „Banatul Otoman – Restituiri culturale”.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin" Timișoara

Spectacolul „Făt Frumos din Lacrimă", ora 10:00.

SÂMBĂTĂ, 20 IANUARIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Dan Buruleanu – 50 de ani de fotografie".

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hol, etaj I;

Expoziția „Logics and shapes”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Timișoara în gravura europeană, secolele XVI – XVIII”, mansarda B2, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Obiecte. Istorie. Muzee. Arme albe din colecția Muzeului Național al Banatului”;

Expoziția „Arme care au făurit România”.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „Hyphen – Cratimă” de artistul Paul Neagu;

Expoziția temporară „Brâncuși: surse românești și perspective universale”;

Expoziția temporară „Paralele. Timișoara/Novi Sad”;

Expoziție temporară „Catharsis la o margine de lume. Suzana Fântânariu, o retrospectivă”;

Expoziția temporară „Neoavangarda Timișoreană – concept și contextualitate”;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția permanentă – ceramică, holul bibliotecii;

Expoziția în aer liber;

Expoziția „Centrul Artistic Baia Mare în forme, culori și tradiții”, Sala Pavilionară;

Expoziția „Banatul Otoman – Restituiri culturale”, Sala Expozițională.

DUMINICĂ, 21 IANUARIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Dan Buruleanu – 50 de ani de fotografie".

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hol, etaj I;

Expoziția „Logics and shapes”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Timișoara în gravura europeană, secolele XVI – XVIII”, mansarda B2, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Obiecte. Istorie. Muzee. Arme albe din colecția Muzeului Național al Banatului”;

Expoziția „Arme care au făurit România”.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „Hyphen – Cratimă” de artistul Paul Neagu;

Expoziția temporară „Brâncuși: surse românești și perspective universale”;

Expoziția temporară „Paralele. Timișoara/Novi Sad”;

Expoziție temporară „Catharsis la o margine de lume. Suzana Fântânariu, o retrospectivă”;

Expoziția temporară „Neoavangarda Timișoreană – concept și contextualitate”;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția permanentă – ceramică, holul bibliotecii;

Expoziția în aer liber;

Expoziția „Centrul Artistic Baia Mare în forme, culori și tradiții”, Sala Pavilionară;

Expoziția „Banatul Otoman – Restituiri culturale”, Sala Expozițională.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin" Timișoara

Spectacolul „Ursul păcălit de vulpe", ora 11:00 și ora 13:00.

