Candidații USR PLUS au plătit bani grei pentru a ajunge în parlament

Candidații USR PLUS la alegerile parlamentare au plătit zeci de mii de euro pentru un loc pe liste.

Conform Newstandard, deputatul Daniel Liviu Toda, din circumscripția electorală Timiș, a împrumutat PLUS cu 65.000 de lei, conform propriei declarații de avere, desi în 2020 a trăit ”cu aer și energie solară”, pentru că nu a avut niciun venit. Are 38 de ani. Vine din Canada. A reparat linii telefonice în timpul facultății. E specialist în IT.

De patru luni, de când Toda e parlamentar a vorbit doar 35 de secunde de la microfonul Senatului. Are o singură propunere legislativă, făcută în grup, despre statutul parlamentarilor, și aceea respinsă. Conform declarației făcute reporterilor de la Recorder, e interesat de ”cyber security”.

