Caracterizări pozitive între liberali: ”Bode e un superministru al Transportuilor, după ce a aprobat un sens giratoriu lângă Timişoara”

Primarul Timişoarei a lansat un adevărat şir de laude la adresa ministrului Transporturilor pentru că ar fi aprobat realizarea unui sens giratoriu la intersecţia dintre Drumul Boilor şi Centura Sud de ocolire a Timişoarei. Cei care au proiectat aceste drumuri nu au fost capabili ani de zile să ajungă la o soluţie pentru a rezolva problema şi s-a ajuns la momentul când cele două drumuri sunt în construcţie şi ajung să se intersecteze efectiv.

Lucian Bode e un super profesionist, e informat despre toate şantierele, ştie tot, spune Nicolae Robu, aceasta după ce a reuşit să primească avizul pentru o intersecţie care ar fi trebuit să existe de mult timp.

„Am primit o adresă de la CNAIR, prin care am fost anunţat că se face un sens giratoriu la intersecţia dintre centură, cu Drumu Boilor. Nu a fost prevăzută intersecţia, dacă nu se dădea aprobare erau probleme. Vreau să remarc faptul că domnul Bode face o treabă excelentă ca ministru, e pasionat şi competent. S-a pus în temă cu toate şantierele. Eu am făcut demersul, felicitări că aţi înţeles imediat şi am transmis imediat semnalul”, a anunţat primarul Timişoarei.

În paralel, cam deodată, cei de la Direcţia de Drumuri şi Poduri Timişoara au anunţat ceea ce ar fi „cea mai importantă veste a săptămânii”

„Este legată de soluția pentru conexiunea variantei de ocolire Timișoara Sud cu DC 149. În cadrul ședinței CTE de Siguranța Circulației, care a avut loc ieri, 11 iunie, ședință comună CNAIR – IGPR, a fost aprobată intersecția cu DC 149 (Drumul Boilor) la km 19+200. Această intersecție va fi sub formă de sens giratoriu și va asigura o conexiune suplimentară a Timișoarei cu zona metropolitană – localitățile Moșnița Nouă, Moșnița Veche și Bucovăț”, conform DRDP Timişoara.

