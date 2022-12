Caravana lui Moș Crăciun Aquatim

Familia Aquatim a bifat, marți, un nou moment de “Împreună” senzațional, odată cu vizita surpriză a Moș Crăciunului Aquatim la copiii colegilor noștri din Deta și Buziaș, în cadrul unei acțiuni în care oferim și primim suflet, deci totul!

Bucuria micuților a fost și de această dată sinceră, mare, neîngrădită, nelimitată, s-a râs, plâns, recitat, cântat, într-o emoție pură pe care doar copilăria ți-o poate da. Noi ne străduim să nu le-o ia nimeni, vreodată.

Am fost categoric impresionați de laptele și biscuiții oferiți la Deta, de puritatea de pretutindeni, de starea de bine pe care cu toții merită s-o resimțim și nu doar la final de an. Pentru noi, cadourile nu înseamnă niște cutii ideal ambalate, pentru noi, cadourile sunt suflet către suflet și emoție din emoție. Suntem convinși că gândim la fel.

Copiii angajaților noștri sunt o reală încântare, astfel că ne-a crescut inima și după ziua de ieri! Caravana Aquatim continuă, vă vom ține la curent, să aveți o zi frumoasă, dragi clienți!”, este mesajul caravanei lui Moș Crăciun Aquatim.

