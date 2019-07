Caz șocant în Timiș. O femeie este acuzată că și-a abandonat mama moartă într-o pădure

Politistii si procurorii lugojeni au de-a face cu un caz cutremurator. O femeie este acuzata ca si-a abandonat mama intr-o padure de la marginea orasului pentru ca nu ar fi avut bani sa o inmormanteze. Politistii au intrat in alerta dupa ce o ruda a anuntat ca nu mai poate lua legatura cu mama suspectei. Oamenii legii au stat de vorba cu femeia iar aceasta le-a spus ca in luna martie mama ei a murit si a dus-o, apoi a abandonat-o intr-un carucior, intr-o zona impadurita de langa Olosag. Politistii au periat zona indicata si asa au dat peste mai multe oase, un craniu, dar si cateva bucati din carucior. Oamenii legii au anuntat ca a fost deschis un dosar penal pentru moarte violenta, insa acesta s-a transformat intr-unul de profanare de cadavre. Toate bucatile de oase au fost ridicate de criminalisti si trimise la laborator pentru teste amanuntite. De asemenea au fost ridicate mai multe probe ADN pentru a se incerca stabilirea imprejurarilor in care a survenit decesul. Femeia din Lugoj locuieste in zona Stadion si a fost supusa deja unor teste cu poligraful. Vecinii sustin ca femeia are probleme psihice.

