CCIA Timiș, implicată într-un proiect european dedicat pieței muncii din zona transfrontalieră România-Ungaria

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis deruleaza proiectul transfrontalier Romania-Ungaria, „Initiativa Comuna pentru Ocuparea Fortei de Munca”, finantat prin Programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020, Axa prioritara 3: „Imbunatatirea Ocuparii Fortei De Munca Si Promovarea Mobilitatii Fortei De Munca Transfrontaliere”, Obiectiv specific 3.1: „Cresterea ocuparii fortei de munca in cadrul zonei eligibile”.

Proiectul este derulat in parteneriat cu Centrul de Formare Profesionala pentru Adulti Szeged – leader de proiect, Agentia de Dezvoltare a Euroregiunii Dunare-Criş-Mures-Tisa, Episcopia Romano-Catolica Szeged Cenad, Agentia de Dezvoltare Regionala, Eurointegrare Homokhát si Consiliul Judetean Timis.

Obiectivul general al proiectului este de a spori ocuparea fortei de munca in regiunea transfrontaliera Romania – Ungaria prin crearea conditiilor favorabile pentru o piata a muncii echilibrata pe termen lung.

Grupul tinta al proiectului este format din: someri, persoane ce se afla in cautarea unui loc de munca, studenti; centre de formare profesionala, educatie si scoli; institutii, organizatii, profesionale ce sprijina ocuparea fortei de munca; reprezentanti ai autoritati locale si regionale; companii si agenti economici; alte categorii, inclusive rezidenti din zona transfrontaliera si publicul larg.

In cadrul proiectului se vor crea conditii de ultima generatie pentru derularea activitatiilor de formare profesionala prin dezvoltarea a cinci locatii: doua vor fi amenajate in cladiri noi, o locatie va fi reconstruita si extinsa iar alte doua cladiri vor fi dotate cu echipamente noi necesare pentru a oferi instruiri practice de inalta calitate.

Totodata, proiectul va contribui la dezvoltarea unei piete comune a muncii in judetele Csongrád si Timis prin activitati care au ca scop facilitarea procesului de fuzionare a celor doua piete ale fortei de munca. In plus, crearea unei Retele de Parteneriat Institutional Transfrontalier va facilita schimbul de cunostinte si de experienta, realizarea unei analize a nevoilor exacte ale companiilor privind calificarile necesare, elaborarea unei strategii regionale transfrontaliere axata pe lipsa fortei de munca calificate, organizarea de targuri de locuri de munca, workshop-uri, seminarii, conferinte, vizite de studiu, studii de caz, evenimente de orientare in cariera, crearea unui Info Point in Ungaria cat si crearea unui portal online si a unui site web online, bilingv, cu informatii specifice din domeniu.

Programul Interreg V-A Romania-Ungaria este destinat finantarii unor proiecte comune romano-ungare, care abordeaza nevoi identificate pe ambele laturi ale granitei şi care necesita o abordare comuna, precum şi solutii inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabila a zonei eligibile.

Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontaliera implementate in regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezinta finanţarea nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala. Zona eligibila a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea romana a granitei şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar si Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungara a acesteia.

