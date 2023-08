CCIAT şi Spitalul Judeţean Timişoara au lansat proiectul “Spitalul Nostru”

Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură (CCIA) Timiş şi Spitalul Judeţean Timişoara au lansat, marţi 29 august, la Centrul Regional de Afaceri proiectul “SPITALUL NOSTRU”.

Cu acest prilej, a fost semnat şi acordul de parteneriat dintre CCIAT şi Spitalul Judeţean Timişoara.

Prof. dr. Dorel Săndesc, managerul Spitalului Judeţean Timişoara, a atras atenţia că spitalele sunt subfinanţate în 2023, într-un mod sever, în ceea ce priveşte activitatea zilnică. De multe ori, spitalul nu îşi poate asigura cele necesare în îngrijirea pacienţilor: materialele sanitare, medicamentele reactive, tot ce trebuie.

“Spitalul are nevoie de multe şi am zis să nu ne limităm numai să ne plângem, ci să şi facem ceva concret pentru spital şi pacienţi. Am venit la doamna Florica Chiriţă să-i propun un proiect şi să colaborăm. Ce înseamnă asta? Va fi ceva bilateral, vrem să colaborăm, să ne ajutăm reciproc. Îndrăznesc să cred că vom găsi parteneri şi am mare încredere în acest proiect. Înseamnă o colaborare între mediul de afaceri şi mediul sanitar spitalicesc în interesul comunităţii, al pacienţilor şi al spitalului”, a explicat prof. Săndesc.

Florica Chiriţă, preşedinte CCIAT, a declarat: “Vorbim de sănătate şi este clar că fiecare dintre noi are o strângere de inimă. Ne implicăm în acest proiect şi ne dorim acest lucru, fiindcă, aşa cum am mai spus de anul trecut, punem un accent deosebit şi pe sănătate. Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Timiş se axează mult şi pe sprijinirea sistemului de sănătate. De exemplu, CCIAT împreună cu Camera de Comerţ Italiană pentru România a organizat deja două seminare unde au fost prezentate cele mai inovative şi mai performante echipamente de kinetoterapie. Am avut 10 directori de spitale care au fost în Irlanda la cel mai mare forum regional pe medicină, iar costurile au fost suportate de irlandezi. Asta, datorită parteneriatului pe care CCIAT îl are cu Ambasada Irlandei!”

Proiectul “SPITALUL NOSTRU” este dezvoltat de Spitalul Judeţean Timişoara, cel mai mare spital şi obiectiv de importanţă strategică din zona de vest a României, care acoperă aproape în totalitate spectrul de specialităţi medico-chirurgicale, atât în perioadele cu activitate obişnuită cât şi în situaţii speciale.

Proiectul îşi propune îmbunătăţirea atitudinii şi comunicării între medici, pacienţi şi comunitate, precum şi modernizarea infrastructurii şi a dotării cu echipamente de ultimă generaţie care să sporească calitatea serviciilor şi eficacitatea personalului medical.

Se doreşte de asemenea continuarea şi dezvoltarea implicării spitalului împreună cu ONG-urile din domeniul medical în viaţa comunităţii, prin proiecte care ţintesc responsabilizarea socială.

Prof. dr. Săndesc a adăugat: “O oră jumate – două ore pe zi chiar mai mult suntem sunaţi zilnic de către pacienţi care au nevoie de medici. (…). Atunci, pe loc, nu poţi să asiguri ceea ce lipseşte. De aceea cred că proiectul ”Spitalul nostru” este extraordinar”.

“Rolul CCIAT este de a fi liantul între comunitatea de afaceri şi comunitatea medicală. Vom organiza şi multe caravane, seminarii, să punem faţă în faţă mediul de afaceri cu medicii. Camera de Comerţ deja a transmis un apel la solidaritate către oamenii de afaceri şi câteva firme s-au arătat interesante. Avem răspunsul lor pozitiv”, a menţionat Florica Chiriţă.

Peste 45.000 de pacienţi sunt internaţi anual la Spitalul Judeţean Timişoara şi peste 140.000 beneficiază de consult în ambulatoriu. În plus, peste 60% dintre urgenţe ajung la UPU a Spitalului Judeţean Timişoara.

“Sunt foarte mulţi pacienţi. De aceea dorim să putem avea ce ne trebuie pentru ei. Acesta este obiectivul proiectului. Putem să îmbunătăţim condiţiile hoteliere, dar şi să achiziţionăm echipamente medicale şi multe alte lucruri simple de care medicii au nevoie în activitatea de zi cu zi pentru a îngriji pacienţii”, a concluzionat prof. Dorel Săndesc.

