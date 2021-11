Celebrul Ghiță Ciobanu a denunțat mai mulți crescători de oi și medici veterinari corupți! 12 inculpați, trimiși în judecată de DNA Timișoara

Nu mai putin de 12 persoane – fermieri, medici veterinari si ingineri zootehnisti – au fost trimisi in judecata de DNA pentru ca ar fi vrut sa fraudeze fondurile europene prezentand acte false privind rasa oilor pe care le detin, conform unui comunicat al parhetului anticoruptie, transmis vineri. Conform unor surse judiciare, unul dintre denuntatori este celebrul Ghita Ciobanul.

„Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Timisoara au trimis in judecata, in stare de libertate si sub control judiciar, 12 inculpati (crescatori de ovine, medici veterinari, ingineri zootehnisti, etc.), pentru incercarea de fraudare a fondurilor europene pentru zootehnie, prin folosirea de certificate falsificate de atestare a unei rase de ovine.

Cei 12 inculpati au fost trimisi in judecata pentru urmatoarele infractiuni:

– tentativa la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene (savarsite sub diferite forme de participatie),

– luare de mita,

– fals intelectual, fals in inscrisuri sub semnatura privata,

– falsificare a inscrisurilor in certificatele zootehnice sau in alte evidente oficiale (din Legea zootehniei nr. 32/2019).”, se arata in comunicatul transmis.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut in esenta urmatoarea stare de fapt:

„Cercetarile in prezenta cauza au vizat modalitatea frauduloasa prin care mai multi crescatori de animale ar fi incercat sa obtina fonduri europene nerambursabile de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), in cadrul schemei de Sprijin Cuplat Zootehnic (SCZ)-campania 2021, care are in vedere tocmai incurajarea procesului de ameliorare a rasei de ovine Turcana pe teritoriul Romaniei, in acord cu strategia promovata la nivelul statelor membre UE.

Concret, in anii 2020 si 2021, cinci dintre inculpati ar fi intrat in posesia unui numar de 58 de certificate zootehnice care ar fi fost emise pe baza unor inscrisuri falsificate de medicii veterinari David Alin Catalin si Danescu Constantin Ionut, de inginerul zootehnist Pascariu Lucian si de controlorul implicat in culegerea datelor genetice si performantelor ovinelor implicate in procesul de ameliorare a rasei de ovine Turcana. Documentele respective, emise de o asociatie de crescatori de ovine din judetul Hunedoara, care gestioneaza, la nivel national, Registrul Genealogic al rasei de ovine Turcana, atestau ca cele 58 de ovine, masculi, sunt animale de rasa pura, cu toate ca animalele nu existau in realitate”, se mai arata in comunicat.

Pentru “ajutorul” acordat in acest sens, inculpatul Pascariu Lucian ar primit de la unul dintre cei cinci inculpati suma de 2.000 lei, mai precizeaza procurorii anticoruptie.

„Ulterior, certificatele respective ar fi fost vandute (900-1.000 lei/bucata) impreuna cu mijloacele oficiale de identificare (crotalii) unor fermieri de pe raza judetelor Timis, Arad si Caras-Severin care le-au folosit in relatia cu A.P.I.A pentru a dovedi indeplinirea conditiei necesare de obtinere a fondurilor nerambursabile (un berbec cu certificat zootehnic la un numar de 35 de femele ovine). In realitate, fermierii nu aveau in exploatatie astfel de animale de reproductie de rasa pura Turcana”, se mai arata in comunicat.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Timis cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.

