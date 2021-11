În Timișoara au fost identificate, numai în 2021, peste 200 de mașini abandonate și altele aproape 1.500 staționate neregulamentar. Cosmin Tabără: „Orice spațiu folosit în acest scop trebuie câștigat”

De la începutul anului și până aproape de finalul lunii noiembrie, polițiștii locali din Timișoara au identificat peste 1.660 de mașini abandonate sau staționate neregulamentar, anunță vineri, pe rețelele de socializare, viceprimarul Cosmin Tabără, cel care în atribuții și coordonarea Poliției Locale. Acesta consideră că ridicarea mașinilor care, mai degrabă, trebuie să ajungă la fier vechi poate fi o strategie importantă pentru creșterea locurilor de parcare.

Cum multe dintre aceste autovehicule sunt depistate după sesizări ale cetățenilor, Tabără le recomandă timișorenilor să apele cu încredere la numărul de telefon al Poliției Locale, oricând observă o astfel de mașină. Acesta amintește și că trebuie ca autoturismul să rămână șase luni în același loc pentru a fi considerat abandonat.

Iată postarea de vineri a viceprimarului liberal:

„Peste 1660 de procese-verbale au fost date, în acest an, de polițiștii locali, pentru proprietarii vehiculelor staționate neregulamentar sau abandonate pe domeniul public din Timișoara. Am semnat astăzi încă un teanc de procese-verbale de ridicare de pe domeniul public a vehiculelor al căror drum era, mai degrabă, spre fier vechi decât pe străzile municipiului. Mai exact, în acest an, au fost identificate 1429 de vehicule staționate neregulamentar și 238 erau mașini abandonate.

Suntem în deficit de locuri de parcare în Timișoara, iar orice spațiu folosit în acest scop trebuie câștigat, mai ales că, nu de puține ori, erau mașini în care se depozitau obiecte nefolosite sau rable care nu au fost mișcate din loc de ani de zile. Trebuie să curățăm domeniul public și să îl redăm circuitului de parcare. Mă bazez în continuare pe spiritul civic al timișorenilor, să sesizeze și anul viitor asemenea cazuri.

𝐀𝐩𝐞𝐥𝐚𝐭̦𝐢 𝐥𝐚 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐟𝐨𝐧 𝟎𝟐𝟓𝟔.𝟗𝟔𝟖 𝐬𝐚𝐮 𝟎𝟐𝟓𝟔.𝟐𝟒𝟔.𝟏𝟏𝟐 𝐨𝐫𝐢 𝐥𝐚 𝐚𝐝𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐚𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭@𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥𝐨𝐜𝐭𝐦.𝐫𝐨, 𝐝𝐚𝐜𝐚̆ 𝐚𝐯𝐞𝐭̦𝐢 𝐜𝐮𝐧𝐨𝐬̦𝐭𝐢𝐧𝐭̦𝐚̆ 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐫𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐯𝐞𝐡𝐢𝐜𝐮𝐥𝐞 𝐚𝐛𝐚𝐧𝐝𝐨𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐭𝐞 𝟔 𝐥𝐮𝐧𝐢.

Într-o postare viitoare, vă voi informa despre numărul de amenzi date de Poliția Locală în acest an”.

