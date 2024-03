Claudiu Buciu candidează ca independent la Primăria Lugoj

Claudiu Buciu, fostul primar al municipiului Lugoj, a anunțat că va candida ca independent la Primăria Lugoj. „Am învățat în acești trei ani și jumătate de activitate în primărie că lucrurile bune le duci la bun sfârșit cu oameni buni, fie ei politicieni sau nu. Am mai învățat că oamenii buni se pun laolaltă indiferent de culoarea lor politică, atunci când le dovedești că faci lucruri bune, că ești bine intenționat și că îți pasă cu adevărat de oameni, că lucrezi cu adevărat în interes public. Nu am reușit însă să fiu deloc un bun ”politician”, sau un politician de rit nou cum văd că tot se reîncălzește un mit vândut cu năduf de 34 de ani românilor. Au trecut peste noi rânduri și rânduri de oameni noi în politică, cu toții critici acerbi ai ”vechilor politicieni”, până au devenit și ei, la rândul lor, ”vechi politicieni” pentru alți și alți ”oameni noi în politică”. Și tot așa… Lugojul are în implementare proiecte cu o valoare totală de peste 200 de milioane de euro (contracte de finanțare semnate). Aproape toate cu finanțare europeană. Printre acestea și un spital nou. Toate câștigate în cei trei ani și jumătate. Acestea vor asigura o dezvoltare fără precedent a comunității noastre. 90% din munca noastră (a mea, a echipei administrative și a echipei politice care ne-a acordat susținere în Consiliul Local) a fost dedicată atragerii de finanțări. Nu am spoit, nu am întins covoare de asfalt, nu am plantat panseluțe, nu am făcut nimic doar pentru a fura ochii electoratului pentru a fi reales. Am făcut exclusiv ceea ce trebuie cu adevărat pentru ca Lugojul să se dezvolte durabil, să devină stabil și prosper, să poată oferi condiții excelente de viață generațiilor viitoare. Cu toate riscurile electorale. Voi candida pentru a duce la bun sfârșit ce am început. Dacă am fost în stare să obținem aceste finanțări – nu a fost ușor deloc, vom fi în stare să și implementăm aceste proiecte. Voi candida pentru a nu stinge speranța colegilor cu care am reușit să atragem aceste finanțări, oameni competenți care s-au dedicat total proiectelor noastre. Dacă voi fi reales, Lugojul are garanția că toate aceste proiecte vor deveni realitate. Dacă nu voi fi ales, voi trăi cu speranța că Lugojul nu le va rata. Nu voi regreta însă că n-am fost un bun ”politician”, ci am fost doar un destul de bun ales local. Din punct de vedere politic, voi candida independent, pentru că partidul din care fac parte, și-a ales un alt candidat pentru Primăria Municipiului Lugoj, considerând că eu nu mai merit susținerea partidului. Voi rămâne, așa cum sunt și așa cum am fost și în 2016 când am candidat tot independent, un simplu membru PNL”, a anunțat Claudiu Buciu.

