Clubul Rotary Timișoara a ajuns cu proiectul educațional ”School must go on”, în școlile din Beregsău, Checea, Biled, Giarmata și Bencecu de Sus

La ceas de primavară calendaristică, rotarienii au pornit pe drumul iepurașului cu “School must go on / Școala merge înainte” – proiectul educațional al Clubului Rotary Timisoara de prevenire a abandonului școlar în mediul rural din județul Timiș.

Rotarienii au străbătut calea spre școlile gimnaziale din Beregsău, Checea și Biled, iar mai apoi din Giarmata și Bencecu de Sus.

“Vitregia vremii a fost pe deplin compensată de căldura primirii la școli și de energia pe care ne-o dau de fiecare dată întâlnirile de mentorat cu copiii din acest proiect”, a mărturist Delia Golcea.

Din partea Clubului Rotary Timișoara, au participat Daniel Marcu , Sabin Emilian Ceontea, Barmayoun Akbar și Delia Golcea, coordonatoarea proiectului.

Ei au fost insoțiți de tinerii colegi de la Rotaract Club Timișoara: Anca Ilienescu, Anca Mornaila, Petra Gliga, Adrian Mitruț si Alexandra Vîlcea.

Reprezentanții partenerului principal, firma SmartWood Romania – Marian Tomescu și Emil Stan – au venit cu 3 cadouri/premii surpriză: 3 laptopuri, care au adus mare bucurie elevilor.

Toți copiii din “School must go on” au primit dulciuri si cărți, o porție bună de sfaturi și inspirație de la poveștile de viața ale rotarienilor.

Revistele “Cultura Curățeniei”, realizate și pferite de Lia Lucia Epure, le-au reamintit de grija necesară pentru mediul lor înconjurator, iar transpunerea în practică a facut-o donația de săpun lichid și dezinfectanți pentru școli adusă generos de colegul Akbar Barmayoun.

“Mai trebuie precizat că acest Iepuraș nu e singular – “School must go on” se derulează pe durata întregului an școlar, prin burse-suport lunare acordate elevilor, prin întâlniri periodice de mentorat și prin comunicare permanenta cu directorii scolilor incluse în proiect și cu serviciile sociale”, a concluzionat Delia Golcea.

