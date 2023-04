200 de timișoreni și-au făcut testul de glicemie în Piața Victoriei

Ziua Mondială a Sănătăţii se celebrează în fiecare an, în data de 7 aprilie. Anul 2023 este marcată cea de-a 75-a aniversare a World Health Organization in Moldova – Organizației Mondiale a Sănătății.

Această aniversare este un moment prielnic pentru a uni lumea în abordarea provocărilor viitoare în materie de sănătate, dezvoltare și climat. Campania din acest an celebrează succesele în sănătatea publică pe care le-am obținut împreună.

Alexandru Iovescu, consilier județean PSD, și-a verificat glicemia în Piața Victoriei, împreună cu sute de timișoreni și cu subprefectul Sorin Ionescu, și a explicat: ”În urma unui simplu test făcut astăzi, de Ziua Mondială a Sănătății, am aflat că am glicemia în limite normale! Prevenția, un set anual de analize, lucruri nu foarte complicate, pot să facă o diferență uriașă pentru sănătatea noastră, a celor dragi. Am încercat astăzi, de Ziua Mondială a Sănătății, împreună cu colegii mei din Liga Studentilor Social Democrati Timis, să facem diferența, fie ea și mică. Peste 200 de timișoreni și-au făcut testul, la fel ca mine, în Piața Victoriei și am încercat să atragem atenția asupra faptului că sănătatea trebuie să fie o prioritate pentru noi toți”.

Obiectivele principale ale campaniei Zilei Mondiale a Sănătății:

Fiecare persoană ar trebui să aibă acces la informații și servicii necesare pentru a-și îngriji propria sănătate și sănătatea familiei.

Necesitatea unor lucrători calificați în domeniul sănătății, centrat pe oameni, și oameni angajați să investească în acțiuni de promovarea sănătății și asistență medicală primară.

Stimularea acțiunii indivizilor și a factorilor decidenți politici pentru a face din asistența medicală o realitate pentru orice categorie socială.

Înțelegerea importanței acțiunilor de promovare a sănătății și a asistenței medicale. Sănătate este acolo unde este profilaxie, nu unde este tratament!

7 aprilie – Ziua Mondială a Sănătății 2023

Sănătatea înseamnă viață! Felicităm cadrele medicale pentru grija, efortul și profesionalismul de care dau dovadă, redând speranța la viață fiecărui pacient aflat în nevoie. La mulți ani medicilor, asistenților, paramedicilor și celorlaltor categorii de personal din sistemul de sănătate! Mulțumim doctore”, este mesajul ISU Timiș.

