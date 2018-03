Colegiul Particular „Vasile Goldis” Arad, gazda Târgului Judeţean al Firmelor de Exerciţiu

Colegiul Particular „Vasile Goldiş” Arad din cadrul Fundației Universitare „Vasile Goldiș” Arad a găzduit a VI-a ediţie a Târgului Judeţean al Firmelor de Exerciţiu. La eveniment au participat, alături de şcoala organizatoare, 25 firme de exerciţiu din cadrul următoarelor școli: Colegiul Economic Arad, Colegiul „C. Gergely” Arad, Colegiul „M. Viteazul” Ineu, Colegiul Economic „Partenie Cosma” Oradea, Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Timișoara, Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad, Liceul Tehnologic Chişineu Criş, Liceul „Sever Bocu” Lipova, Liceul Teoretic „J.G. Tajovsky” Nădlac, Liceul Teoretic Pâncota, Liceul Teoretic Sebiş, Liceul Teoretic „Iris” Timișoara şi Liceul Tehnologic Vinga.

În cadrul Târgului, au fost vizitate standurile firmelor de exerciţiu participante, iar elevii ,,patroni de firme” au efectuat tranzacţii comerciale virtuale.

Sesiunea de referate şi comunicări cu tema „Firma de exercițiu –un prim pas în carieră” a atras atenţia nu numai cadrelor didactice, ci şi elevilor care şi-au dorit să participe cu propriile lucrări. Aceasta s-a realizat într-o atmosferă degajată şi într-un cadru care s-a dorit a fi cât mai informal pentru a beneficia de toate experienţele şi evenimentele trăite în Firma de exerciţiu, atât de elevi, cât şi de profesorii coordonatori.

„La eveniment au participat 14 școli din municipiul și județul Arad, din Oradea și Timișoara, în total 25 firme de exercițiu. Şi de această dată, elevii participanţi şi-au manifestat entuziasmul privind activitatea lor în cadrul Firmei de exerciţiu care, printr-o gamă variată de activităţi practice, prin simularea unei firme reale, le-a dezvoltat competenţe cum ar fi capacitatea de a lucra în echipă, interacţiune şi cooperare în vederea reuşitei firmei pe care o reprezintă și le-a dezvoltat abilităţi antreprenoriale şi manageriale”, a declarat prof. Claudia Tărniceriu, directorul Colegiului Particular „Vasile Goldiş” Arad.

Președintele Consiliului de Administrație al Colegiului Particular „Vasile Goldiş” Arad, lector univ. dr. Vasile Pop a transmis cuvântul de salut al Consiliului de Administrație al Colegiului și a evidențiat preocuparea colectivului profesoral pentru îmbunătățirea standardelor educaționale la toate specializările și calificările școlii. „Singurul Colegiu particular din România, Colegiul Particular „Vasile Goldiș” Arad funcționează în cadrul Fundației Universitare cu același nume, iar în toamna acestui an va sărbătorii două decenii de existență. Prin rezultatele obținute în toți acești ani la calificările și specializările de la nivelul liceal și postliceal, colectivul cadrelor didactice confirmă valoare și profesionalism. Târgul Firmelor de Exercițiu organizat de către școala noastră este expresia preocupărilor pentru optimizarea calității învățământului”, a declarat lect. univ. dr. Vasile Pop.

