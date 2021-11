Concert dăruit românilor de Romanian Chamber Orchestra de Ziua Națională 2021

În 1 Decembrie, de Ziua Națională a României 2021, la ora 20:00, Romanian Chamber Orchestra oferă primul concert integral în realitate virtuală al unei orchestre din România.

Înregistrarea video a fost realizată folosind patru camere de 360 de grade, la o rezoluție de 5.7K, oferind astfel o experiență nemaiîntâlnită până acum de public.

Concertul poate fi urmărit pe pagina de YouTube a orchestrei https://bit.ly/31cgBu1.

În program: Béla Bartók – Dansuri populare românești; Oana Vardianu – Genesis; George Enescu – Intermezzi op. 12; Alin Chelărescu – Panicandemica; W. A. Mozart – Simfonia nr. 40.

Înregistrarea a avut loc live, în cadrul concertului susținut de Romanian Chamber Orchestra în templul muzicii din țară – Ateneul Român din București, în data de 19.08.2021, celebrând 140 de ani de la nașterea marelui compozitor român George Enescu.

Lansarea albumului „Romanian Chamber Orchestra, Cristian Măcelaru. Schubert, Dvořák” reprezintă unul din cele mai importante evenimente din activitatea prestigiosului ansamblu, care în ultimii ani și-a câștigat un loc fruntaș pe scena muzicală din țară.

Realizat în condiții deosebite, cu distanțare între muzicieni și cântând de pe suport digital, albumul propune melomanilor două dintre cele mai importante lucrări ale repertoriului clasic, și anume Franz Schubert – Cvartetul de coarde nr. 14 în re minor „Moartea și fata“, D. 810 (aranjament pentru orchestră de coarde) și Antonín Dvořák – Serenada pentru orchestră de coarde op.22 în Mi major, într-o interpretare de excepție.

Obținând din partea postului Radio România Muzical cel mai înalt calificativ -„Fonoteca de aur”, și fiind inclus în stagiunea de vară a Uniunii Europene de Radio, compact discul va fi lansat marți, 30 noiembrie, la postul Radio România Muzical, în rubrica „CD Review” a emisiunii „Arpeggio”, la ora 10:00. De asemenea, albumul urmează a fi inclus în proiectul „Discurile anului 2022”. Acesta poate fi achiziționat, la preț de producător, de la Librăria Casa Radio sau prin comandă online pe site-ul https://bit.ly/2ZxuBOd. De asemenea, albumul este disponibil și în rețeaua de parteneri de distribuție a Editurii Casa Radio.

Câștigător în 2020 al unui premiu “Grammy”, Cristian Măcelaru este în prezent dirijorul principal al renumitei orchestre “WDR Sinfonieorchester Köln” și director muzical al Orchestrei Naționale a Franței. Cariera de dirijor și-a început-o alături de Orchestra din Philadelphia, ansamblu pe care l-a dirijat începând cu anul 2010 de peste 100 de ori. De-a lungul timpului a dirijat Orchestrele Simfonice din New York, San Francisco, Chicago, Cleveland, Houston, Baltimore, Los Angeles, Toronto, Seattle, Detroit, precum și Bayerischen Rundfunk Symphonieorchester, Royal Concertgebouw Orchestra, Staatskapelle Dresden, Gewandhausorchester Leipzig, Deutsches Symphonieorchester Berlin, City of Birmingham Symphony Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France, Hallé Orchestra, Vienna Radio Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, BBC Symphony, São Paulo Symphony Orchestra, Royal Scottish National Orchestra, City of Birmingham Orchestra, Hessischer Rundfunk Sinfonieorchester Frankfurt, Rotterdam Philharmonic, sau Gothenburg Symphony Orchestra.

Un punct de reper pentru cultura românească, Romanian Chamber Orchestra este singurul proiect care reunește diaspora acasă, aducând laolaltă 34 de muzicieni români care fac performanță atât în țară, cât și în unele dintre cele mai importante orchestre ale lumii. Ansamblul este dirijat de maestrul Cristian Măcelaru, unul dintre cei renumiți dirijori pe plan mondial, dirijor principal al “WDR Sinfonieorchester Köln”, Director Muzical al Orchestrei Naționale a Franței și noul director artistic al Festivalului Internațional „George Enescu”.

