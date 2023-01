Consilierii județeni s-au certat pe alocarea banilor suplimentari spre primăriile din Timiș. Votul a fost amânat

Sub presiunea timpului, consilierii județeni au fost chemați să voteze asupra alocării spre primăriile din județ a sumelor din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Timiș pe 2023. Au fost acuzații cu lipsă de transparență, de alocare pe criterii politice, toată lumea s-a contrat, președintele Nica a forțat aprobarea proiectului de hotărâre în forma elaborată. Până la urmă, cu perspectiva unui vot negativ din partea USR și PSD, acesta a aprobat retragerea proiectului și revotarea la începutul săptămânii viitoare.

În cadrul unei ședințe de plen, extraordinare, care ar fi urmat să împartă 38 de milioane de lei către primăriile care au cerut de zece ori mai mulți bani pentru nevoile proprii a creat un adevărat circ între aleșii județeni. În ședința comisiilor reunite, de dinaintea plenului, care s-a desfășurat online, cei prezenți s-au certrat și contrat timp de mai mult de o oră. Deși ședința de plen a fost convocată încă de la finalul anul trecut, consilierii județeni s-au plâns că nu au primit documentația decât cu timp foarte scurt înainte de întâlnirea administrativă. Mulți au vorbit despre minute înainte de ședință ca termen în care s-a atribuit sumele respective. ”Proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor din fondul la dispoziția consiliului județean pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Timiș pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026” a fost principalul punct de pe ordinea de zi.

Până la urmă circul a crescut în intensitate, cei de la PSD și de la USR au ajuns la o concluzie unică: nu votăm proiectul. Nu putem vorbi de o coalizare, dar concluziile au fost cam aceleași, referirile s-au referit mai ales la faptul că proiectul și anexele sale au fost trimise extrem de târziu, iar votarea s-ar fi făcut în lipsa analizei informațiilor, dar și la modul în care au fost alocați banii pe diferite UAT.

Au fost alocări politice, au acuzat consilierii locali, mulți cu experiență în precedentele mandate, când nici atunci nu se poate spune că a fost totul ”imaculat” și politicul nu s-a simțit. Consilierii județeni s-au trezit deodată că la alocare se ținea seama și de criterii politice, deși așa ceva nu era o practică ce lipsea în alte mandate.

În acest punct, discuțiile au escaladat, vicepreședintele CJT, Alexandru Preoteasa a spus că va cere procesele verbale ale ședințelor de plen și de comisii, ca să se vadă că nu s-a dezbătut nimic în precedentul mandat.

”În ideea de a vă susține în continuare pledoaria, o să o rog pe colega mea să vă pună pe tablete să le avem pentru ședința viitoare toate procesele verbale ale ședințelor din mandatul 2016 – 2020 și unde se discutau aceste repartiții să vedeți cum se punea problema. Totodată să le pun la dispoziție și procesele verbale ale comisiilor, tot din mandatul 2016 – 2020 să vedem câte dezbateri au fost, și câte discuții. Dar, o să aveți o surpriză, că nu există niciuna”, a spus Preoteasa.

Reacția celui care a fost președinte al instituției în mandatul precedent, Călin Dobra, a fost una extrem de dură.

„Domnule vicepreședinte, chiar am vrut să vă las liniștit, dar văd că aveți o obsesie la adresa mandatului 2016 – 2020 și eu vreau să vă spun că sunteți într-o eroare totală. Pe lângă mizeria pe care o faceți astăzi, cred că în continuare insistați pe ceea ce s-a întâmplat în mandatul trecut. Vreau să vă spun câteva aspecte. În primul rând, tot dumneavoastră ați venit în 2021 cu ideea de a puncta proiectele și v-ați dat seama, chiar președintele Nica a recunoscut astăzi, că nu se pot puncta, până la urmă împărțirea banilor e atribuția autorității locale. Deci, eroare totală, ați reparat o greșeală, noi v-am spus atunci că nu se poate. Până în 2020, la fiecare buget, eu, în calitate de președinte am invitat reprezentanții grupurilor politice, iar colegii dumneavoastră și fostul președinte PNL au fost prezenți, am discutat proiectele pe drumuri, pe finanțări, pe autoritățile locale, pe necesități. Iar împărțirea egală pe care acum o condamnați, să știți că grupul PNL în mandatul 2016 – 2020 au luat decizia să împartă în mod egal la toate autoritățile locale. Eu v-aș ruga să încercați să depășiți această obsesie la nivelul mandatului 2016 – 2020, când dumneavoastră vă jucați pe la Moșnița vă jucați de-a politica, habar nu aveați, erați copil, și cred că tot copil veți rămâne în politică și în continuare cu aceste atitudini ieftine. Ar fi trebuit să aveți respect față ce grupurile politice, să le fi invitat la discuții, să le prezentați atitudinea față împărțirea banilor la autoritățile locale”

Aleșii au cerut o perioadă pentru a analiza situația, între comisiile reunite și plenul efectiv a urmat o pauză de jumătate de oră, perioadă în care președintele CJT, Alin Nica, a propus un amendament care ar fi trebuit să întoarcă aleșii județeni de la refuzul de a vota proiectul, încercând forțarea proiectului (aproape) în forma trimisă la vot.

Acesta propunea luarea sumelor de la localitățile care au cele mai mari sume colectate din impozite și redistribuirea banilor spre alte localități sărace. Vizate au fost Timișoara, care în proiect avea alocate 509.000 lei, Lugoj cu 166.000, Dumbrăvița 207.000 și Giroc, 510.000 lei.

Confruntându-se cu votul negativ al ”coaliției de ședință”, USR – PSD, până la urmă s-a luat decizia de a se scoate de pe ordinea de zi punctul respectiv și reluarea votului într-o nouă ședință extraordinară, la începutul săptămânii viitoare.

”Iau act de dorința dumneavoastră pe acest subiect, chiar dacă calendarul e strâns pentru primării, sunt 15 zile de transparență, zece de contestații, azi era maxim. Sunt de acord cu amânarea acestui proiect și sunt de acord să revenim cu o ședință extraordinară”, a spus Nica.

Până la urmă s-a dovedit că maximul nu e chiar maxim, dar legislația prevede un termen limită de la aprobarea bugetului de stat până la care repartizarea acestor sume trebuie efectuată.

