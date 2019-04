Consiliul Judeţean Timiş dă startul primului centru de colectare a legumelor şi fructelor, de la Tomnatic

Una dintre cele mai importante investiţii care va fi realizată de Consiliul Judeţean Timiş intră în linie dreaptă. Instituţia scoate la licitaţie studiul de fezabilitate pentru Centrul de colectare a legumelor și fructelor de la Tomnatic. Firma desemnată câştigătoare va avea la dispoziţie 45 de zile pentru întocmirea documentaţiei. Valoarea estimată a studiului de fezabilitate este de 170.000 lei, suma fiind prevăzută în lista de investiții a CJ Timiș.

Conform temei de proiectare, centrul va fi amplasat pe un teren de 11.509 mp. Depozitul are rolul de rolul de a asigura menținerea calității și proprietăților legumelor și fructelor, în vederea consumului pe perioada toamnă – primăvară sau chiar până în perioada noilor producții. Astfel, centrul trebuie să mențină calitatea legumelor și fructelor timp de până la un an – cazul rădăcinoaselor, cepei, cartofilor, merelor, perelor etc. De asemenea, printre altele, depozitul trebuie să asigure condițiile tehnologice pentru preluarea, păstrarea sau tranzitarea produselor horticole, a anunţat CJ Timiş

„Avansăm, așa cum am promis, cu o nouă investiție importantă pentru timișeni. De această dată, venim în sprijinul micilor producători. Le asigurăm posibilitatea de desface pe piață produse proaspete pe toată perioada anului. Astfel, sperăm ca măcar pe rafturile supermarket-urilor din Timișoara și din județ să găsim fructe și legume din producție locală, indiferent de sezon. Este aproape de neiertat faptul că nu s-a ocupat nimeni până acum să facă aceste centre, dar nu ne cramponăm în trecut și înaintăm cât putem de repede cu proiectul. Licităm acum studiul de fezabilitate, după care urmează proiectul tehnic și execuția”, a declarat președintele CJT, Călin Dobra.

Acest centru de legume și fructe este un proiect pilot și a fost gândit pentru a veni în sprijinul micilor producători agricoli din zona Gottlob – Lovrin – Tomnatic, inclusiv a celor din localităţile învecinate, Lenauheim, Comloșu Mare, Teremia Mare, Sânnicolau Mare, Sânpetru Mare, Periam, Pesac, Variaș etc. Este vorba despre un proiect pilot, iar în funcție de rezultate acesta va putea fi replicat și în celelalte zone legumicole din Timiș: Jimbolia – Checea – Sânmihaiu Român, Ciacova – Giera – Gătaia și Belinț – Lugoj – Traian Vuia.

Zona Tomnatic a fost aleasă în urma unui studiu realizat, la cererea Consiliului Județean, de către Universitatea de Științe Agricole din Timișoara privind sectorul de legume și fructe la nivelul județului. Numărul de unităţi administrative teritoriale care intră în componența bazinului legumicol și pomicol Gottlob – Lovrin – Tomnatic este de aproximativ 16. Acesta este caracterizat prin suprafețe mari cultivate cu legume, datorită factorilor zonali de microclimat și a solului propice pentru practicarea legumiculturii, numărul potențialilor utilizatori fiind considerabil, a mai anunţat CJT.

Comentarii

comentarii