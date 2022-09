Copiii din Ucraina, stabiliți în Timișoara, se pregătesc de școală. Ei au primit rechizite și ghiozdane 

Peste 250 de vizitatori ucraineni și din Orientul Mijlociu au participat la atelierul Back to School și la un târg de haine la Timișoara. 120 de copii care se pregătesc pentru prima lor zi de școală în România au primit ghiozdane și rechizite pentru a-și începe cu ușurință procesul de învățare și integrare în România.

Pe parcursul atelierului copiii au construit împreună Zidul Recunoștinței și toți copiii au contribuit la el cu un motiv de recunoștință. Toate cuvintele au fost lipite pe perete, fiind un exercițiu foarte emoționant atât pentru copii cât și pentru părinți.

Părinții din Ucraina au salutat evenimentul pentru copiii, care au simțit entuziasm legat de începerea școlii într-un mediu nou.

“Mulțumim foarte mult pentru ca îi ajutați pe copiii noștri să se simtă confortabil în noua lor țară. Pentru copii este un pas necesar să meargă la școală în România, dar dificil. Astăzi a-ți făcut acest pas mai ușor”, a spus o mamă din Ucraina.

Ana Lukacs, Asociația LOGS: “După 6 luni de la începerea războiului, refugiații din Ucraina au nevoie de servicii de integrare complexe. Iar accesul la școală pentru cei peste 500 de copii refugiați din Ucraina este esențial. Am pregătit la Casa LOGS, pentru 120 de copii un rucsac cu rechizite pentru școală dar mai ales am construit entuziasm și bucurie pentru începerea scolii. Departe de război și departe de casă. Am făcut toate astea cu suportul sponsorilor noștri dar și cu ajutorul a 15 voluntari adolescenți din Ucraina.”

