Corina Șuteu și ”trasul urechilor” jurnaliștilor

Corina Șuteu, acum, mai ”renumită” la Timișoara decât în perioada în care era ministru al Ministerului Culturii, a lansat ieri, 18 mai 2021, în conferința de presă a Primăriei Timișoara, o nouă idee ”originală”, pe linia culturală a Timișoarei, de data aceasta, privitoare la jurnaliști. De fapt, a ”tras de urechi” jurnaliștii timișoreni, pe care-i (ne) apostrofează pentru nesusținerea proiectelor din cadrul programului Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023. Bag de seamă că nu a făcut nicio monitorizare a mediatizării activității ATCCE2021(2023), nici cantitativă, nici calitativă, altfel ar fi observat că de zece ani se scrie intens, fie laudativ, fie critic, libertatea de exprimare fiind unul din motivele pentru care la Timișoara, în decembrie 1989, s-a murit. Trasul de urechi al doamnei Corina Șuteu este un bocanc peste obrazul libertății presei. Doamna Șuteu a lansat, după articolul pe care l-am publicat, inspirată de contractul său cu Primăria Timișoara, dar și cu unele acțiuni ale sale, criticate de mari oameni de cultură, că domnul Andrei Șerban nu ar fi criticat-o cu nimic și că este fals textul. Deci, vă pun la dispoziție linkul spre texul (interviul) acordat de Andrei Șerban revistei Q Magazine, o informație din ”sursă deschisă” cum se spune în manualele de jurnalism (Decăderea unei Opere pe care am iubit-o – Q Magazine)

Recent, a fost la Timișoara, singurul regizor de film din România născut în Banat, președintele Uniunii Autorilor și Realizatorilor de Film din România (organizație de utilitate publică), Ioan Cărmăzan. Autor de filme cu recunoaștere internațională, recompensat de premii și recunoașteri profesionale, Ioan Cărmăzan (în prezența unui grup de intelectuali din Timișoara) a spus: ”Corina Șuteu nu are dreptul moral să analizeze proiectul Timișoara Capitală Europeană a Culturii. A avut îndrăzneala (în vremea în care era ministru-nr) să dea o Ordonanță de Urgență împotriva unei legi din România și Europa, Legea Drepturilor de Autor. Actul a fost votat la sfârșitul anului 2016, și timp de șase luni cineaștii au rămas fără drepturi de autor. Incalificabil! Banii urmau să meargă spre Cinematecă, de la cineaști. Am fost primiți la președintele Iohanis, iar după șase luni, s-a revocat acea ordonanță, o acțiune împotriva creativității. Am vorbit cu unii parlamentari, habar nu aveau ce au votat. Bine că s-a revenit. Cum să fie o asemenea persoană, ”experta” pentru Timișoara?”. Discuția a fost mai lungă, dar esențial este că un om de cultură, altul decât Andrei Șerban, are ceva de spus despre expertiza sa.

Ultima sa atitudine exprimată la adresa noastră, a jurnaliștilor timișoreni, mă revoltă. Cum își permite? Cine îi permite? În Timișoara nu se pot accepta atitudini de acest fel!

