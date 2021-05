Oana Sidor este unul dintre puținii fermieri care reușeșc să își vândă legumele prin hypermarket

Oana Sidor are 37 de ani și, în urmă cu patru ani, a pornit în aventura vieții sale. A renunțat la serviciul sigur pe care îl avea și și-a construit o seră de 20 de ari în Nădlac, județul Arad, cu fonduri de la Uniunea Europeană.

Aici produce cu mare succes legumele aflate la mare căutare de către gospodine: roșii, ardei kapia și iuți, vinete și verdețuri. A accesat 40.000 de euro prin Tânărul fermier, iar în 2017, serele erau gata.

În 2020 a reușit chiar să intre în dificila piață de desfacere a hypermarket-urilor. Datorită seriozității ei și a calității produselor oferite, Sidor a reușit să îi convingă pe reprezentanții Carrefour să îi accepte legumele. Astfel, o parte din producție ajunge pe rafturile acestui hypermarket, iar de acolo în cămara familiilor din Nădlac și chiar Arad.

”Am fost la cumpărături la Carrefour în Nădlac, iar doamna de la casă mi-a spus că unitatea are un program de achiziționare a legumelor și fructelor de la producătorii locali, iar livrarea poate avea loc direct în magazin. Treaba a mers foarte repede. De la achiziții mi-au cerut câteva documente, iar în două zile totul era gata. Am fost înregistrată la ei în sistem și am putut să îmi livrez legumele din iunie 2020. Faptul că a trebuit să livrez în localitatea în care am serele e extraordinar. O treabă ușor de făcut care a mers foarte bine, chiar în pandemie”, a spus Sidor.

Viața de producător de legume a fost grea la început, fiindcă Oana nu prea avea experiență în domeniu, dar încet-încet ea a învățat și treaba a mers bine, mai ales că a avut o piață de desfacere foarte bună. Totul a fost învățat din mers, iar în fiecare an a încercat să își dezvolte activitatea. Cu fondurile europene atrase au fost construite solariile și au fost achiziționate utilajele necesare. Pe viitor vor mai fi accesate fonduri de la UE pentru cumpărarea mai multor utilaje și pentru extindere.

”Vrem să mergem înainte. În fiecare an treaba merge tot mai bine și sperăm să facem tot mai multe”, este de părere Oana. ”Prin hypermarket, am reușit cu bine să vând legumele, ca SRL. De exemplu, Carrefour-ul este foarte deschis la această relație, cu producătorii locali, dar trebuie să ai calitatea legumelor. Ei răspund prompt, au program foarte bun de livrări, știu să țină relația cu tine, să comunice și să îți explice tot ceea ce trebuie. Am o colaborare foarte bună cu ei. Te ajută foarte mult cu tot ceea ai nevoie, ca să îți poți livra producția la timp”, este de părere Oana.

Pandemia nu m-a afectat!

Ea a mai încercat și la alte hypermarket-uri, dar i-au cerut cantități mult prea mari, au proceduri mult prea greoaie și era obligată să le livreze marfa la centrele logistice care sunt departe de sere. Nu s-a închegat nicio relație. Șansa a fost că la Carrefour a trebuit să livreze produsele chiar în Nădlac.

Din 1.000 de kg de legume pe care le producea într-o săptămână o parte trebuia să o dea hypermarket-ului, o operație ușor de făcut. Oana îi îndeamnă pe producătorii agricoli să nu renunțe de la primul refuz. Ei trebuie să meargă să bată la ușile tuturor hypermarket-urilor și până la urmă tot vor găsi unul care să îi accepte. E adevărat că sunt unele condiții cam dificil de îndeplinit.

”Eu am încercat la toate și până la urmă am reușit să intru într-o relație reciproc avantajoasă cu Carrefour-ul, care merge bine în continuare. Este o colaborare ușoară, rapidă și eficientă. E adevărat că am reușit și cu fostul real, dar s-a terminat, fiindcă s-a închis. Multe hypermarket-uri spun că vor produse românești, dar când bați la ușă îți pun niște condiții pe care foarte mulți fermieri nu le pot îndeplini. De obicei se cer cantități prea mari de produse și alte condiții grele. Te pun să duci marfa la centrele lor aflate la sute de km. Ceea ce nu vei face. Nu te duci să străbați două -trei județe. Ei de fapt spun un ”nu!” politicos și înțelegi imediat”, este de părere Oana Sidor.

Pandemia nu prea a afectat-o. O mică problemă a fost la început, în 2020, când restaurantele s-au închis, iar o parte din legume nu o mai putea livra acestora. Oana a găsit soluții imediat. Roșiile shery care trebuia să le ofere le-a transformat în bulion care a fost vândut cu succes și nu s-a pierdut nimic. O parte din produse au fost valorificate și prin alte magazine mici din Nădlac.

”Nu pot să spun că pandemia m-a afectat mult. Toate produsele sunt absorbite din piața din Nădlac și o mică parte din Arad. Livrăm acasă la consumator, nu la piață. Primim comenzile și le trimitem marfa la poartă. Nu ne rămâne nimic pe stoc”, mai spune Oana. Pe viitor ea ar vrea să pună la punct o cooperativă pe legume și fructe în Nădlac.

