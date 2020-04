Coronavirusul nu mai poate să treacă pe jos prin Nădlac

Situația a fost explozivă la Nădlac: în timp ce localnicii au stat în case, pe străzi erau văzute zilnic zeci de persoane care tranzitau frontiera pe jos și se plimbau prin oraș ca să-și găsească un mijloc de transport spre localitățile lor din toată țara. Acești indivizi erau potențiali purtători de coronavirus. Localnicii s-au revoltat, primarul a încercat să rezolve situația, iar senatorul arădean Mihai Fifor l-a contactat direct pe ministrul de interne Marcel Vela și i-a descris situația din Nădlac.

Astăzi, situația s-a rezolvat. Poliția de Frontieră arată cu degetul spre cei care ar fi trebuit să-i oprească pe românii care au trecut Vama Nădlac pe jos și au împrăștiat „la liber” coronavirusul prin orașul Nădlac.

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră i-a comunicat astăzi primarului orașului Nădlac, Radu Mărginean, prin adresa 1928/02.04.2020 ce se va întâmpla cu cei care vor trece frontiera pe jos. Deci, cei care intră pe jos în țară prin Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac 1 parcurg ancheta epidemiologică efectuată de cadre ale Direcției de Sănătate Publică Arad. Apoi, vor fi preluați direct și duși în centre de carantinare sau izolare.

„În acest context, raportat la starea de urgență instituită pe teritoriul României prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, menționăm că punerea în aplicare a măsurilor privind organizarea și efectuarea transporturilor către locurile de izolare/carantinare, a persoanelor care au trecut pe jos frontiera de stat sau au fost aduse cu autovehicule și debarcate înainte sau imediat după efectuarea controlului de frontieră, revine Centrelor Județene de Coordonare și Conducere a Intervenției (CJCCI)”, se arată în adresa primită de primarul orașului Nădlac, Radu Mărginean.

Altfel spus, responsabilitatea pentru a aplica regulile pentru acest tip de persoane care sunt potențiale surse de răspândire a coronavirusului revine unei structuri care îl are în frunte pe prefectul județului Arad.

Senatorul Mihai Fifor a ținut să mulțumească autorităților, în principal ministrului Marcel Vela, pentru modul cum au rezolvat problema pe care le-a semnalat-o. „Semnalele mele de alarma trase cateva zile la rand si discutiile cu ministrul Marcel Vela au dus la rezolvarea uneia dintre cele mai serioase probleme pe care le aveam la Nadlac – traversarea pietonala a frontierei si riscul major de raspandire a coronavirusului.

Asa cum rezulta din adresa de mai jos, au fost dispuse masuri pentru preluarea cetatenilor care intra pietonal in tara cu mijloace de transport si deplasarea acestora la destinatia declarata la frontiera.

Vreau sa multumesc in numele cetatenilor Nadlacului tuturor celor care ne-au fost alaturi zilele acestea in demersul nostru, cu precadere institutiilor media. A fost un efort admirabil! Asa cum vreau sa ii multumesc ministrului Vela pentru promptitudinea de care a dat dovada in solutionarea acestei chestiuni extrem de importanta”, a scris Mihai Fifor pe contul său de Facebook.

