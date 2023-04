Cosmin Tabără: ”Nu există nici un fel de înțelegere, nici măcar o învoială verbală între PNL Timișoara și Dominic Fritz sau USR”

O posibilă colaborare electorală între primarul USR, Dominic Fritz, și PNL Timișoara, dezvăluită ”pe surse” de fostul primar Nicolae Robu, este ”ucisă” din fașă de viceprimarul Cosmin Tabără, președintele PNL Timișoara.

”Circulă informația, preluată de o parte a presei locale, că există o înțelegere între PNL Timișoara și USR, respectiv Dominic Fritz, în privința viitoarei campanii electorale. Este un lucru fals, aruncat pe piață de anumite persoane care au foarte mult timp liber în viața de zi cu zi. Și asta, poate, atunci, când nu sunt chemate prin alte locuri etajate să-și explice acțiunile din trecut.

Nu! Nu există nici un fel de înțelegere, nici măcar o învoială verbală între PNL Timișoara și Dominic Fritz sau USR în ceea ce privește campania din 2024! PNL va merge pe un drum al său, cu un candidat propriu, care va câștiga alegerile la Timișoara, după care va reașeza administrația pe temei real și pe un drum corect, drept, în slujba și în folosul timișorenilor!”, spune Tabără.

Politicianul afirmă că nu este momentul de a face înțelegeri ori învoieli în momentul de față cu niciun partid politic ca o strategie pentru alegerile locale, deoarece PNL Timișoara este concentrat acum pe proiectele vitale pentru municipiu.

”Acționăm în cadrul Consiliului Local după propria conștiință, spunem ce avem de spus în ședințe publice și nu “în spatele ușilor închise”! Votul nostru din cadrul Consiliul Local este unul la vedere, fără echivoc! Condamnăm orice derapaj făcut de către colegii noștri din administrație, iar acest lucru nu înseamnă că “blocăm administrația Fritz”, ci nu lăsăm orașul pradă amatorismului și sancționăm orice fel de derapaj prin a atrage atenția asupra greșelilor care se fac!

Am avut dreptate când am votat ÎMPOTRIVA măririi impozitului în urmă cu un an, iar instanța a confirmat apoi ce susținusem? Am avut dreptate când am spus că organigramele nu sunt conforme și nu au cum să rămână în picioare în instanță? Acum, e blocată activitatea în Primărie… Am avut dreptate când am spus NU modului cum este administrat Colterm? Când ne-am opus modului în care este administrat patrimoniul societății. Și acum, sunt plângeri penale… Am avut dreptate când am cerut achiziționarea certificatelor CO2 în urmă cu doi ani, apoi după un an sau acum? Am avut dreptate atunci când am spus despre concursuri că trebuie să fie corecte și apoi ați pierdut în instanță, dovedindu-se măsluirea lor? Care e diferența între ce spuneați în campania electorală și ce faceți acum? Am avut dreptate când spuneam că membrii Consiliilor de Administrație ai societăților sunt puși de decor, fără nici un rol, exceptând încasarea doar a indemnizației?”, spune președintele PNL Timișoara.

Viceprimarul Timișoara, care și-a anunțat deja candidatura în cadrul PNL pentru desemnarea candidatului partidului la Primăria Timișoara, crede că liberalii vor câștiga Timișoara ”în folosul timișorenilor”, și orice alianță se va face doar în jurul PNL.

”Partidul Național Liberal Timișoara nu face alianțe doar pentru a fi agrafa din piept a cuiva! Este un partid care va câștiga Timișoara în folosul timișorenilor, va da primarul Timișoarei și orice alianță, dacă se va face, va fi doar în jurul PNL! Membrii PNL Timișoara au personalitate și nimeni nu le poate impune voința altcuiva.

Da, păstrăm o relație decentă în prezent, pentru că Timișoara trebuie să funcționeze, pentru că Timișoara are dreptul de a beneficia de bun simț și de o politică economico-administrativă care să-i aducă un plus pentru a o scoate din întunericul administrativ în care ați înghesuit-o!

Timișoara beneficiază de condițiile optime pentru a fi primul. Are resursă umană, patru universități recunoscute internațional, capital privat autohton și străin, instituții puternice, are cultură, tradiție și recunoaștere internațională.

Din păcate, în ultimii ani, Timișoara a fost scufundată în discuții inutile și puerile, în dispute fără sens. S-a coborât atât de mult nivelul încât am rămas de căruță în urma altor orașe fără potențialul orașului nostru. Politicienii locali au dus-o acolo! Încercați să vă vedeți neputința și neștiința și să îi lăsați pe cei care știu, pot și sunt oameni ai locului!”, mai spune Cosmin Tabără.

