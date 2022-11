Cosmin Tabără: ”Timișoara are nevoie de soluții, nu de ambiții și orgolii!”

Anularea licitației pentru desemnarea administratorilor cimitirelor din Timișoara aflare în responsabilitatea primăriei reprezintă ”o problemă gravă”, spune viceprimarul Cosmin Tabără.

Primăria Timișoara este nevoită să schimbe dosarul de licitație pentru găsirea unei firme private care să preia în concesiune administrarea cimitirelor din oraș. Decizia, care va fi supusă votului consilierilor locali se ia ca urmare a unei decizii emise de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, acolo unde a fost reclamată de unul dintre potențialii candidați, societatea Denisalex, cea care a și primit temporar administrarea unor cimitire din Timișoara și care are contracte de ani de zile cu municipalitatea pe acest domeniu.

”Din 30 iunie până acum puteam avea societățile desemnate care să se ocupe de funcționarea acestor locuri așa cum trebuie. Mai bine de un an am discutat dacă să le scoatem la licitație sau să le dăm în administrarea unei societăți din subordine. Repet ce am mai spus: administrarea privată este soluția cea mai bună raportată la Primăria noastră, dar această administrare să fie făcută pe un plan, cu responsabilitate, cu obligații clare pentru ambele părți și, foarte important, contractul să fie urmărit pentru a evita orice abatere de la clauzele lui.

Am propus ca și termen pentru administrare o perioadă de 3- 5 ani, ținând cont de faptul că noi solicităm si obligația noului administrator de a face investiții, de a plăti servicii și utilități, astfel trebuind să existe și posibilitatea acestuia de a-și amortiza investiția. După luni de tergiversare, în care am cerut opinia tuturor consilierilor locali (implicându-se doar unul, din păcate), s-a modificat propunerea mea inițială, și a Biroului Cimitire, perioada pentru care se intenționa scoaterea la licitație dorind-se a fi de un an de zile. Nu am fost de acord, într-un final acceptându-se să le scoatem la licitație pentru o perioadă de 2 ani, timp puțin raportat la cheltuielile obligatorii. Chiar dacă am spus de pe atunci că nu e optim și nici legal, s-a convenit să mergem pe doi ani deoarece eu realizam că suntem în mare întârziere… În 30 iunie expiraseră celelalte contracte.

Din păcate, hotărârea CNSC îmi dă dreptate, lucru pe care nu mi l-aș fi dorit, dar care reprezintă realitatea. Timpul trece, administratori nu avem, cheltuielile sunt tot mai mari pentru Primărie și lucrurile nu funcționează cum trebuie pentru cimitire.

Trebuie să se înțeleagă că legea e lege și nu poate fi interpretată după cum se ambiționează unul sau altul. Solicit de urgență revenirea la caietul de sarcini inițial, așa cum a fost lucrat de Serviciul Patrimoniu, biroul cu atribuții pentru a putea fi acoperite aceste servicii!

Dosarul pentru licitație trebuie readus la forma cerută și acceptată de lege, timp în care noi trebuie să gândim că demararea proiectului unui nou cimitir este obligatorie, în condițiile actuale, cimitirele existente având un grad de ocupare de peste 98%! Personal, am susținut și susțin un astfel de demers care este urgent pentru Timișoara”, spune Cosmin Tabără.

CNSC a admis plângerea depusă și a cerut primăriei să modifice o serie de prevederi din caietul de sarcini. Cea mai importantă se referă la durata contractului. Inițial, primăria propunea un contract pe un an de zile, perioadă în care să se apuce de făcut acte și strategii prin care să se facă o structură a municipalității, care să se ocupe de administrarea cimitirelor, fără ca aceasta să fie atribuite unei firme private. Deși s-a cerut ca administrarea să rămână la o firmă privată permanent, până la urmă, primarul Dominic Fritz a acceptat doar un contract pe maxim doi ani.

Societatea Denisalex SRL a contestat această prevedere din dosarul de licitație și CNSC i-a dat dreptate. Legea spune că aceste contracte de concesiune a administrării cimitirelor se fac pe minim cinci ani și nu pe doi. În concluzie, prevederea trebuie acum adaptată în caietul de sarcini.

O altă prevedere contestată de Denisalex și pentru care CNSC i-a dat dreptate se referă la întreținerea monumentelor personalităților și eroilor, deși legea spune că acestea se întrețin din banii UAT. La Timișoara avem Cimitirul Eroilor, unde sunt sute de morminte ale celor căzuți la Revoluție, iar întreținerea acestora ar costa enorm pentru firmă. În precedentul contract de concesiune aceste servicii erau realizate de Horticultura.

