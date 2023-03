Cu noi, nu pentru noi! With us, not for us! Ziua Mondială a Sindromului Down, la Timișoara

Cu noi, nu pentru noi! With us, not for us! Ziua Mondială a Sindromului...

Fundația Pentru Voi Timișoara va marca Ziua Mondială a Sindromului Down – 2023, aflata la a 18-a aniversare, prin organizarea unei mese rotunde cu beneficiarii cu sindrom Down, pe tema adoptata la nivel international:” With us, not for us”.

Persoanele cu sindromul Down trebuie să se bucure de drepturile lor, în condiții de egalitate cu ceilalți membri ai comunității. Pentru aceasta, au nevoie de recunoasterea deplina a capacitatii de exercitiu a drepturilor lor fundamentale. În România, s-a adoptat în 2022, Legea nr. 140/2022, care modifica Codul Civil si care aliniaza legislația nationala la prevederile Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, având ca scop: combaterea excluziunii sociale şi a discriminării, încurajarea participării active, în condiţii de egalitate, (re) integrarea în plan socioeconomic, cu efecte benefice inclusiv asupra stării de sănătate, a personelor cu dizabilități.

Vor fi dezbatute în cadrul mesei rotunde prevederile noi legi în ceea ce privește capacitatea de exercițiu, posibilitatea oricărei persoane de a dobândi şi exercita drepturi si de a-si asuma si executa obligaţii prin incheierea de acte juridice. Materialele au fost adaptate in format easy-to-read de catre specialistii fundatiei, pentru ca ne dorim sa fie o întânire interactivă.

“Trecerea de la instituția punerii sub interdicție la noile măsuri de sprijin prin consilierea judiciară și tutelă specială este o provocare pentru sistemul juridic românesc. Este important ca persoanele cu dizabilități să îș cunoască drepturile și mecanismele de sprijin instituite prin legislația nouă”, a declarat Laila Onu, directorul general al Fundației Pentru Voi Timișoara.

