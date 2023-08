Dan Negru, prezentatorul concertului cu Lepa Brena de la Timișoara

Vedeta postului de televiziune Kanal D, timișoreanul Dan Negru va fi prezentatorul show-ului pe care Lepa Brena o va susține la Timișoara, în 16 septembrie.

“Eu aproape locuiesc în Timișoara, îmi place să spun că sunt de vreo 20 de ani în delegație plecat în București. Dar vin foarte des în Timișoara, am investiții în Timișoara, o am pe mama acolo, cariera mea se datorează orașului Timișoara. Așa că vin în Timișoara și pe 16 septembrie să o prezint pe Lepa Brena. Am avut multe oferte să prezint evenimente în Timișoara, dar le-am refuzat, erau cumva meschine. Mi-a plăcut ideea de Lepa Brena, pentru mine Lepa Brena însemna libertate în anii 80. O ascultam, am crescut cu muzica sârbească, cu Bijelo Dugme, Riblija Corba, Bajaga. Asta înseamna libertatea pentru timișoreni”, a declarat Dan Negru.

Cântăreaţa Lepa Brena va susține un concert în parcarea de la Iulius Town (dinspre Bulevardul Antenei). Evenimentul este organizat de Fundația Academică Culturală din programului Light Over Border, finanțat de Consiliul Județean Timiș în cadrul Capitalei Culturale a Europei 2023, și Catena.

Concertul cu Lepa Brena de la mall este gratuit pentru public.

Artista va veni la Timișoara cu trupa Slatki Greh și va urca pe o scenă care a fost folosită și la Flight Festival în 2022.

Fanii cântăreței vor avea ocazia să asculte melodii celebre precum „Jugoslovenka”, „Seik”, „Bato bato ti si moje zlato”, „Dama iz londona”, „Mile voli disko”, „Ti si moj greh”, „Cik cik pogodi” sau „Luda za tobom”.

În 1984, pe arena “1 Mai”, Lepa Brena a cântat în faţa a peste 50.000 de oameni. A rămas unul din cele mai importante concerte din cariera ei.

În 2012, Lepa Brena ar fi trebuit să concerteze pe stadionul Dan Păltinișanu, dar concertul a fost anulat de organizatori din cauza numărului mic de bilete vândute.

În iunie 2013, Lepa Brena trebuia să cânte în Parcul Rozelor. Atunci însă, ea a anunţat pe pagina ei de Facebook: „Concertul de la la Timisoara nu va avea loc datorită organizatorilor care nu şi-au îndeplini obligaţiile contractuale”.

Comentarii

comentarii