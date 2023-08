Direcția de Asistență Socială Timișoara are șef numit prin concurs. Emese Esztero, confirmată pe post după 18 luni de interimat

Direcția de Asistență Socială Timișoara are șef numit prin concurs. Emese Esztero,...

După ce a stat interimar pe post, Emese Esztero a fost confirmată în funcția de director al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în urma unui concurs organizat de primărie.

Conform municipalității, Emese Esztero este asistent social de profesie, cu experiență în relația cu toate categoriile de beneficiari din domeniul social, fie persoane vârstnice, persoane fără adăpost sau copii și părinți aflați în situații de dificultate. A parcurs toate treptele ierarhice, de la asistent social până la coordonatorul echipelor care asigură serviciile sociale. Are o vastă experiență în relația cu sectorul non-guvernamental, în care s-a implicat activ la începutul carierei. Este absolventă a Facultății de Asistență Socială și deține un master în domeniul Supervizare în sănătate mintală și asistență socială.

„Pentru mine, Timișoara înseamnă, în primul rând, incluziune și echitate socială, solidaritate, reziliență și mobilizarea comunității atunci când este nevoie. Timișoara înseamnă acces la resurse care pot schimba în bine viețile oamenilor. Centre, servicii și beneficii sociale pentru copii, tineri și vârstnici, cu finanțare europeană. Servicii sociale de asistență comunitară. Nevoile, provocările sociale sunt într-o permanentă schimbare, iar răspunsul nostru, al specialiștilor, al autorităților locale și centrale, al organizațiilor societății civile, trebuie să fie unul proactiv, de susținere, implicare și dezvoltare continuă. Am pus și punem bazele unui viitor social plin de dinamism, pe care putem construi fiecare dintre noi, aducând acea plus valoare greu de cuantificat. Doar așa am reușit, doar așa putem continua”, a transmis Emese Esztero.

Primarul Dominic Fritz îi urează succes în activitate noului șef al Direcției, dar o anunță că în domeniul vor fi operate numeroase,

”Am cunoscut-o pe Emese Esztero ca pe un profesionist pasionat, recunoscută și respectată în mediul social, nu doar din Timișoara. Îi doresc mult succes în această funcție. Mă bazez pe vasta ei experiență în domeniul social și pe calitățile ei de manager pentru a transforma și diversifica serviciile sociale pe care le oferim timișorenilor. Domeniul social din Timișoara va trece prin mai multe transformări în perioada viitoare. Un prim pas va fi deschiderea noului Centru din Kuncz, unde vom oferi servicii sociale și educaționale în comunitate, atât copiilor, cât și adulților”, a spus primarul Dominic Fritz.

