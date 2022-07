Daniel, tânăr pompier militar din Timișoara, salvator și în timpul liber

Daniel are 20 de ani și, de curând, este soldat profesionist în cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Timișoara. Miercuri, în jurul orei 16:00, în timp ce se întorcea din Severin spre Timișoara, a fost martor la un grav accident rutier pe raza localității Plugova din județul Caraș-Severin. Deși nu mai intervenise la vreun accident rutier, acesta nu a ezitat să pună umărul la salvarea victimelor.

Acesta a povestit ce s-a întâmplat:

„Eram după un tir și în fața noastră era o coloană de mașini. La un moment dat, tirul din fața mea s-a oprit brusc și am văzut zburând bucăți de plastic pe asfalt. Fără să stau pe gânduri, am pus mașina pe avarii și am tras pe dreapta ca să văd ce s-a întâmplat. Nu vedeam nimic în față, așa că am urcat pe plafonul mașinii și atunci mi-am dat seama de tragedia care s-a produs.

Eu nu am apucat să particip încă la nicio intervenție la accidente rutiere, însă am finalizat cursul de prim-ajutor și descarcerare și am zis că poate pot ajuta cu ceva.

Când m-am apropiat, am văzut că în accident erau implicate un tir și două mașini. În una din mașini era o doamnă cu un copil de vreo 5 ani, ei păreau să fie bine. Erau speriați și aveau câteva traumatisme ușoare. Însă, în cealaltă mașină, situația era destul de gravă. Șoferul era conștient, dar blocat în interiorul mașinii, iar pasagerul din dreapta era încarcerat și sângera destul de abundent.

Am sunat la 112 și am solicitat sprijinul colegilor din Caraș. Alături de alți participanți la trafic, am forțat ușa șoferului și am reușit să-l scoatem cu bine. Ca să nu provocăm alte leziuni victimei încarcerate, am rugat pe cineva să-i fixeze bine capul și i-am monitorizat funcțiile vitale până au ajuns colegii cu echipamentele de descarcerare. Când au ajuns echipajele de intervenție, am încercat să mă fac util cu tot ce am putut.

Nu a fost deloc ușor. Fiind primul accident la care am intervenit și mai ales că eram singur, nu aveam colegii care să mă ajute, a fost destul de greu să îmi păstrez calmul și să acționez prompt. Dar acum, sunt mai convins ca niciodată că am făcut cea mai bună alegere atunci când am decis să devin pompier”, a povestit Daniel.

„Felicitări, Daniel! Ne bucurăm că ai ales această nobilă meserie și că, prin această intervenție, ai demonstrat că îți meriți locul în echipa salvatorilor timișeni”, îi transmit lui Daniel colegii săi din ISU Timiș.

