Milionarul Ovidiu Tender a cedat o vilă de 450.000 de euro din Timișoara fostei soții ca să nu fie confiscată de ANAF

Judecatoria Timisoara a solutionat dosarul 35116/325/2019, in care Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara a solicitat instantei partajarea bunurilor comune si lichidarea regimului matrimonial dintre Ovidiu Tender si fosta lui sotie, din perioada 1983 – 2005, Dana Serban, pentru ca finantistii sa poata recupera prejudiciul din dosarul Rafo-Carom.

Este vorba despre 65 milioane de euro, din care statul roman a recuperat, deocamdata, doar 740.000 de euro, adica putin peste 1% din datorie.

Fostii soti au de impartit doua imobile: un apartament cu 3 camere in centrul Timisoarei, evaluat la 414.584 lei, si o vila cu doua corpuri de cladire, cu un teren de 490 mp, in aceeasi localitate. Cladirea dispusa pe doua nivele a fost evaluata de un expert judiciar la 2.258.200 de lei.

Magistratii de la Judecatoria Timisoara au decis ca ambele imobile sa-i fie atribuite Danei Serban, prima sotie a lui Ovidiu Tender, insa femeia va trebui sa-i plateasca afaceristului o jumatate din valoarea lor insumata, respectiv 1.336.392 lei, in termen de 6 luni de la ramanerea definitiva a sentintei.

„Respinge exceptia prematuritatii (inadmisibilitatii), invocata de parata Serban Dana Veronica Emilia, ca neintemeiata. Admite in parte cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul Statul Roman prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Timis in contradictoriu cu paratii Tender Ovidiu Lucian si Serban Dana Veronica Emilia, avand ca obiect actiune oblica – partaj bunuri comune.

Constata ca paratii au dobandit in timpul aplicarii regimului matrimonial al comunitatii legale, cu o cota de contributie egala si comuna, urmatoarele bunuri: – imobil inscris in CF nr. 410156-C1-U6 Timisoara, avand nr. top. 30904/IV situat in mun. Timisoara, str. Calea Dorobantilor, bl. 5, sc. B, et. 2, ap. 4, jud. Timis, reprezentand apartament compus din 3 camere, dependinte, boxe nr. 4 la subsol, cu 25/357mp teren in folosinta, avand 7,13% cote parti comune, in valoare de 414.584 lei, conform expertizei tehnice efectuate de expertul tehnic judiciar Miutescu Ioan. – imobil inscris in CF nr. 417920 Timisoara, situat in mun. Timisoara, str. Fratii Buzesti nr. 26, jud. Timis, inregistrat sub A1, nr. top. 20601, 20602 teren in suprafata de 490 mp, sub A1.1, nr. cad. C1, nr. top. 20601 cladire P+E cu suprafata utila de 163,24 mp, sub A1.2, nr. cad. C2, nr. top. 2066002 cladire P+E cu suprafata utila de 360,95 mp, in valoare de 2.258.200 lei, conform expertizei tehnice efectuate de expertul tehnic judiciar Miutescu Ioan.

Dispune lichidarea comunitatii legale de bunuri, dupa cum urmeaza: Atribuie paratei Serban Dana Veronica Emilia, in natura, urmatoarele bunuri: – imobil inscris in CF nr. 410156-C1-U6 Timisoara, avand nr. top. 30904/IV situat in mun. Timisoara, str. Calea Dorobantilor, bl. 5, sc. B, et. 2, ap. 4, jud. Timis, reprezentand apartament compus din 3 camere, dependinte, boxe nr. 4 la subsol, cu 25/357 mp teren in folosinta, avand 7,13% cote parti comune. – imobil inscris in CF nr. 417920 Timisoara, situat in mun. Timisoara, str. Fratii Buzesti nr. 26, jud. Timis, inregistrat sub A1, nr. top. 20601, 20602 teren in suprafata de 490 mp, sub A1.1, nr. cad. C1, nr. top. 20601 cladire P+E cu suprafata utila de 163,24 mp, sub A1.2, nr. cad. C2, nr. top. 2066002 cladire P+E cu suprafata utila de 360,95 mp.

Obliga parata Serban Dana Veronica Emilia la plata catre paratul Tender Ovidiu Lucian a sumei de 1.336.392 lei, cu titlu de sulta, reprezentand 1/2 din valoarea imobilelor, in termen de 6 luni de la ramanerea definitiva a sentintei”, se mentioneaza in Hotararea 9124/2022 din 05.05.2022.

Decizia magistratilor nu este definitiva, ci poate fi atacata cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare.

Ovidiu Tender a fost prezent, multi ani, in topul celor mai bogati romani, cu o avere de aproximativ 850 de milioane de euro. Printre afacerile pe care le-a detinut sau inca le mai are se numara: Grupul Energetic Tender, Jetrean Air (linie aeriana in Coasta de Fildes), o firma de prospectiuni in Iran, o companie farmaceutica, una de telecomunicatii si o statiune balneoclimaterica in Serbia.

In 2015, Ovidiu Tender a fost condamnat la 12 ani si 7 luni de inchisoare cu executare pentru inselaciune, instigare la abuz in serviciu in forma calificata si continuata, constituirea si apartenenta la un grup de crima organizata si spalare de bani in forma continuata. Tender a stat in spatele gratiilor 3 ani si jumatate, fiind eliberat in anul 2019.

In prezent, milionarul timisorean este casatorit cu Nicole Tender, alaturi de care are trei copii. In noiembrie 2021, ANAF a cerut partajul judiciar si in cazul cuplului Ovidiu – Nicole Tender, insa procesul se afla in continuare pe rol, la Judecatoria Constanta.

