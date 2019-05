De ce fiica lui Johnny Weissmüller (Tarzan) nu va mai veni anul acesta la Timișoara?

La Timișoara ar trebui ca celebra acțiune sportivă Maraton să ajungă la ediția cu numărul douăzeci, în această toamnă. E cel mai vechi eveniment de acest gen din România, dar, din păcate, în 2019, va avea loc numai ediția a optsprezecea.

”Doi ani au fost secționați de autorități. Am pățit-o cu maratonul, am pățit-o și cu Johnny Weissmüller Jr. El a fost minţit în 2004, când l-am adus aici. I s-a arătat o altă casă, nu cea în care s-a născut tatăl lui. Casa originală a fost demolată. Şi eu am fost păcălit, pentru că, deşi mi-au promis că îmi decontează biletele, eu a trebuit să plătesc totul din buzunarul meu. Nu mai vreau să mai fiu păcălit”, spune Constantin Dumitra, președintele Club Maraton Timișoara.

Totuși, de Ziua Timișoarei, în 3 august, sâmbătă seara, va avea loc Crosul nocturn, dar și cu organizarea acestuia au fost multe probleme cu autoritățile locale.

Primul oraș electrificat, primul Cros nocturn, așa e sloganul.

”În 2019, manifestarea e la a șaptea ediție, deși trebuia să fie a opta ediție. Nu știm încă de unde va fi startul.

În 2 iunie se împlinesc 115 ani de la nașterea lui Johnny Weissmuller senior – Tarzan – și 15 ani de la vizita în Timișoara a fiului acestui, Johnny Weissmuller jr. Ar fi fost drăguț să facem un mare eveniment și să vorbim de cultură, dar Primăria Timișoara nu dorește asta, spune că nu are fonduri. I-au dărmat și casa marelui actor. Să stăm strâmb și să gândim drept. I-au dărâmat casa, interesul este mic. Ce mai pot să fac eu singur? Maraton trebuia să fie la a douăzecea ediție, dar l-au tăiat. M-am dus la primar și i-am spus că aduc aici 100 de țări. Degeaba.”, spune cu amărăciune Constantin Dumitra.

Johnny Weissmuller jr. – fiul lui Tarzan – a fost în vizită la Timișoara, în 2004, pentru a-i vedea casa din Freidorf, unde s-a născut în 1904, tatăl său, alias Tarzan, celebrul actor și sportiv. Atunci a fost un mare eveniment pentru oraș, organizat de Constantin Dumitra.

Din păcate, în 2006, Johnny Weissmuller jr. a decedat.

Mai sunt în viață soția lui, Diana, care a mai fost în 2004 la Timișoara, dar și Ane, fiica lui Johnny Weissmuller. Ele ar fi fost invitate, aici, anul acesta, dar nu a fost să fie. Primăria nu este de acord să finanțeze un asemenea eveniment.

