De ce memorarea și nu comemorarea Revoluției Române din Decembrie 1989?

Miercuri, 16 decembrie, la Centrul Multifuncțional Bastion Timișoara, a fost deschisă expoziţia de artă “Remember 89: Momente, Oameni, Fapte – 31 de ani de la declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989 la Timişoara”.

În aceleași timp, a avut loc și lansarea cărţii “1989, pe înţelesul tuturor”, autor prof. dr. Adrian Kali, însă fără accesul publicului. Cartea va intra și în curricula școlilor din Timișoara și chiar din întreaga țară.

Despre carte, a vorbit prof. Marin Popescu, inspectorul șef al Inspectoratului Școlar Județean Timiș.

”Cartea reprezintă o lecție de istorie trăită de domnul prof. Kali. Lecția nr. 6 e vorba de debutul revoluției de la Timișoara. Lucrarea este o nouă mărturie a profesorului de istorie Kali despre evenimentelor de la Timișoara din decembrie 1989. Simțim în această carte și mărturia de suflet a revoluționarului Kali. El descrie noianul de sentimente, idei și contradicții la care a luat parte în acele zile, emoționant descrise și puse în lumină.

Lucrarea este o prezentare elocventă a acelor evenimente, bine scrisă, argumentată și documentată istoric și politic, marcată de imagini prin întoarcerea în trecutul cunoscut de majoritatea dintre noi. Există și poze documente, cu povești de viață ale oamenilor acestei țări. Cu multă siguranță autorul descrie întreaga țesătură politică a vremii, cu o prezentarea cât mai obiectivă.

Lucrarea e o veritabilă pânză istoriografică a timpului. Volumul de față se adresează unui public larg interesat de schimbarea regimurilor totalitare. Cartea este adresată mai ales tinerilor care nu au prins acele vremuri. Ne propunem ca din 2021 să fie admis un curs în curricula opțională la nivel național în școli. Să fie pe o listă de unde profesorii să își aleagă opțional un curs despre Revoluția de la Timișoara”, a explicat prof. Popescu.

Virgil Hosu a avut următorul mesaj: ”Avem rugămintea ca autoritățile să ne sprijine să ducem mai departe acea flacără a libertății pe care tânăra generație să o aprecieze. Nu a fost în zadar pentru poporul român sacrificiul acelor tineri în decembrie 1989. Am convingerea că domnul inspector general ne va sprijini în această acțiune. Trebuie să punem umărul să vorbim despre istoria revoluției.

Din păcate se dă uitării, an de an, revoluția, și se vorbește din ce în ce mai puțin despre aceste lucruri. Am convingerea că putem, prin domnul secretar de stat Puiu Fesan, prezent aici cu noi la Timișoara, să facem demersuri la Ministerul Educației ca acest ideal să îl punem în practică. Să găsim orele opționale în școlile din întreaga țară pentru ca tânăra generație să ajungă să cunoască ce s-a întâmplat la Timișoara în 1989.

Cum putem să stăm deoparte când în Timișoara au murit zeci de oameni și sute au fost răniți și aproape 1000 arestați. Nu putem să dăm uitării aceste fapte de sacrificiu al tinerilor din Timișoara din urmă cu 31 de ani. Nu putem să stăm indiferenți la faptul că tinerii și-au vărsat sângele pentru libertatea noastră de acum”, a fost mesajul lui Virgil Hosu, președintele ALTAR Timișoara.

În discursul său, prof. Adrian Kali a atras atenția că an de an se merge pe o idee profund greșită. În fiecare an se axează pe ideea de comemorare a revoluției, ceea ce e o mare eroare, ci trebuie să se meargă pe ideea de rememorare, așa cum este firesc, mai ales că persoanele care au făcut atunci revoluția sunt în viață. Numai în data de 17 decembrie, sunt comemorați morții și există doliu național. Atât.

”Nu se mai vorbește de revoluție, ci de comemorare. Ceea ce este profund greșit. Noi, care suntem în viață, revoluționarii, care am făcut revoluția, nu mai contăm. E adevărat că atunci au murit oameni, dar uitați-vă la noi că suntem în viață. Noi nu mai contăm? Haideți să arătăm că suntem, nu că am fost. Să rememorăm. Întotdeauna vorbim la trecut. Trebuie să vorbim de Revoluția din Decembrie 1989 și de noi, revoluționarii, fiindcă suntem aici, în viață, și am reușit să ducem la bun sfârșit acele evenimente, iar poporul român și-a câștigat libertatea. Asta trebuie să înțelegem”, a atras atenția prof. Adrian Kali.

De asemenea, cu acest prilej au fost oferite diplome mai multor personalități și instituții, precum și unele publicațiilor locale care au scris și promovat idealurile Revoluției de la Timișoara de-a lungul anilor.

”Anul acesta ne-am gândit să premiem și publicațiile. Este pentru prima dată când premiem presa!”, a spus Virgil Hosu.

”Presa face istoria clipei. Dacă toate aceste clipe le adunăm și le rostogolim, vom vedea că încercăm să facem, nu chiar ceea ce face un istoric adevărat, ci să ne apropiem. Pentru că vorbim de libertatea de exprimare, care a fost probabil cel mai important câștig de acum 31 de ani, chiar ne străduim, cu echipa noastră, să ne apropiem cât mai mult de redarea adevărului. Totuși, știm că nu există niciun demers public al oamenilor, care să nu aibă o doză de subiectivism”, a spus cov. univ. dr. Lia Lucia Epure, fondatoarea cotidianului ZIUA de Vest Timișoara, una dintre publicațiile premiate, miercuri 16 decembrie 2020.

Tot miercuri, de la ora 18.00, este programat un moment de reculegere şi aprindere a “Candelelor Nemuririi” în Piaţa Victoriei.

