De pe scena din Timișoara, pe cele ale lumii! Concursul internațional de Canto ”Sabin V. Drăgoi” 2020 online

Ajuns la cea de a 12-a ediție, Concursul internațional de Canto Sabin V. Drăgoi Timișoara se va desfășura în acest an în perioada 26-29 noiembrie 2020, online.

Concursul este organizat in doua secțiuni: Sabin V. Drăgoi International Singing Competition (cu limita superioara de vârstă 30 de ani pentru femei și 35 pentru bărbați) și Youth Sabin V. Drăgoi, adresat tinerilor muzicieni din mediul pre-universitar (cu două categorii: clasele a IX-a – a X-a și clasele a XI-a – a XII-a).

Repertoriul de concurs este modificat față de edițiile anterioare, fiind adaptat versiunii on-line.

Pe parcursul anilor, nume importante ale școlii românești de cânt s-au numărat printre laureații Concursul “Sabin V. Drăgoi”: sopranele Cellia Costea, Cristina Simionescu, Nicoleta Ardelean, Adela Zaharia, Teodora Gheorghiu, Ecaterina Coresi, Mirella Bunoaica, Veronica Anușca, Bianca Margean; mezzosopranele Aura Twarowska, Cornelia Oncioiu, Sidonia Nica, Emanuela Pascu; tenorii Ștefan Pop, Daniel Zah, Bogdan Zaharia; baritonii Gheorghe Petean, Florin Estefan, Bogdan Baciu, George Proca; bașii Dan Paul Dumitrescu, Octavian Vlaicu, Bogdan Talos, Gelu Dobrea ș.a.

Multe dintre aceste nume figurează astăzi pe afișele celor mai importante teatre de operă și săli de concerte din lume: Wiener Staatsoper, Wiener Musikverein, Metropolitan Opera New York, Teatro alla Scala Milano, Teatro dell’ Opera di Roma, Gran Teatro del Liceu Barcelona, Opera de Monte-Carlo, Opera National de Paris, Theatre du Capitole Toulouse, Grand Theatre Geneve, Zürich Opera House, Royal Opera House London, Deutsche Oper Berlin, Komische Oper Berlin, La Monnaie Brussels, Staatsoper Hamburg, Palacio de Bellas Artes Mexico City, The New Israeli Opera, Toronto City Opera, La Fenice Venezia, Teatro Romano Verona, Teatro di San Carlo Napoli, Royal Opera House Muscat, Teatro Municipal de Sao Paolo, Arts Center Seul, Esplenade Singapore, Concertgebouw Amsterdam, Tokio Bunka Kaikan, Royal Albert Hall, etc.

După retragerea de la conducerea acestui concurs a doamnei conf. univ. dr. Ana Stan, începând cu ediția a IX-a, 2015, conducerea îi revine mezzosopranei Aura Twarowska, din Timișoara, câștigătoarea Marelui Premiu la prima ediție a concursului.

Înscrierile în competiție se fac la adresa sabinvdragoi@gmail.com, până la data de 20 noiembrie 2020.

Concursul este organizat de Asociația Culturală Kratima și este finanțat de Consiliul Județean Timiș.

