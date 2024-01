Despre natură, oameni și beton. Vernisaj, cu degustare de vinuri de la crama Dradara, la Timișoara

Iubitorii de artă din Timișoara sunt invitați la deschiderea expoziției de gravură “despre natură, oameni şi beton”, la galeria Brăteanu, de pe strada Lucian Blaga nr. 8, a artistului arădean Adrian Sandu şi degustare de vinuri din zona Mocrea (Ineu) produse de crama Dradara.

„Expoziția ”despre natură, oameni şi beton” face trimitere la realitatea anilor de după pandemia de Covid 19, un interval pe care îl resimt într-o notă pesimist-critică.

Poate mă înscriu oarecum în categoria artiştilor militanți, critici la adresa societății din care fac parte, în încercarea de a o impulsiona prin modul în care înțeleg şi văd eu realitatea cotidiană.

Lucrez din totdeauna cu linia. Sunt fascinat de simplitatea şi expresia unei linii, mă inspir din realitatea socială imediată, din medii cum ar fi locul de muncă, familia, oraşul în care trăiesc, mediul virtual etc.

Am ales sa mă exprim prin tehnica gravurii (acvaforte şi acvatinta) în execuția lucrărilor, deoarece este tehnica mea de suflet pe care am deprins-o în anii studenției şi mai apoi am dezvoltat-o în activitatea mea ulterioară”, a explicat scrie Adrian Sandu.

Vernisajul va avea loc în data de 11 ianuarie de la ora 18:00, cuvântul de deschidere aparținând domnului prof. univ. Marcel Tolcea urmat de prezentarea produselor cramei Dradara, a soiurilor palava, muscat ottonel, mustoasă de măderat, fetească regală, sauvignon blanc, fetească neagră, merlot şi cabernet sauvignon sustinută de enologul Cosmin Reaboi.

Expoziția poate fi vizitată până în data de 31 ianuarie.

Vă aşteptăm cu drag să îl cunoaşteți pe artist şi să descoperiți o parte din opera sa recentă si de asemenea să (de)gustați vinurile pe care le veți putea achizitiona la sediul AXA ART din Timişoara, începând de anul acesta – este meajul lui Costin Brăteanu.

