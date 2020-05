Destituirea agentului Valer Kovacs, explicată de conducerea IPJ Timiș

Conducerea IPJ Timis a decis, luni seara, sa incerce sa risipeasca misterul care sta la baza destituirii din functie a agentului sef Valer Kovacs, politistul care a indraznit sa vorbeasca despre competitia amenzile Covid-19.

Asadar, potrivit comunicatului IPJ Timis, agentul sef Valer Kovacs a fost destituit din politie din cauza ca, in perioada 2019 – 2020, ar fi savarsit mai multe abateri.

”In perioada 2019-2020, faptele savarsite de catre agentul de politie, au facut obiectul verificarilor structurii de control intern, cercetarilor prealabile si dupa caz a analizelor consiliului de disciplina, fiind aplicate gradual 6 sanctiuni disciplinare in temeiul prevederilor Legii nr. 360 din 2002 privind statutul politistului cu modificarile si completarile ulterioare.

Precizam faptul ca trei dintre faptele retinute au fost savarsite pe timpul starii de urgenta. (…) Mentionam faptul ca, ultima sanctiune dispusa, cea de destituire din politie, a fost din cauza comportamentului necorespunzator si neglijenta in indeplinirea indatoririlor de serviciu, constand in aceea ca agentul de politie a executat serviciul de patrulare si s-a prezentat la sediul I.P.J. Timis, cu ocazia citarii acestuia la Consiliul de Disciplina, cu armamentul personal asupra sa”, se arata in comunicatul Politiei Timis.

Destituirea agentului sef Valer Kovacs ar fi cat se poate de legala, se specifica in comunicat, intrucat a fost urmata intocmai procedura si termenele stabilite de Ordonanta de Urgenta nr. 36 din 26 martie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum si pentru adoptarea unor masuri pe timpul starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei.

