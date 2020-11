Dezvoltăm România! Dezvoltăm Timișul European! (P)

În 6 decembrie, timișenii se vor afla în fața unei mari oportunități. Este pentru prima dată după foarte mulți ani, când există posibilitatea ca toți factorii decizionali de la nivel local și național să aibă o viziune comună pentru dezvoltarea județului. Votul din 6 decembrie va fi cel care va da semnificație rezultatului de la alegerile locale. Autoritățile locale au nevoie de sprijin consistent din partea Guvernului și a Parlamentului pentru ca proiectele de care Timișul are nevoie să se concretizeze.

”Guvernul PNL a reușit să atragă într-un an fonduri europene cât toate guvernările PSD la un loc. Președintele Klaus Iohannis a obținut la Bruxelles o sumă record pentru investiții, 80 miliarde de euro. Dezvoltarea Timișului va fi posibilă doar cu un parteneriat puternic administrație locală-Guvern-Președinte și un Parlament sănătos ca liant. Dacă noua conducere a Consiliului Județean nu va avea de partea sa, un Guvern liberal, dezvoltarea Timișului va fi pusă sub semnul incertitudinii”, susține Ionuț Gaiță, candidatul PNL Timiș pentru Senatul României.

Dezvoltarea Timișului la nivel european este deviza liberalilor pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Guvernul PNL a pornit deja pe acest drum, dar au existat foarte multe situații în care majoritatea toxică din Parlament, reprezentată de PSD, a pus piedici.

”Suntem singura țară din europeană care nu a intrat în recesiune tehnică. Economia a crescut, in trimestrul III, cu 5,6%. Este rezultatul măsurilor bune luate de Guvern: am eliminat supra-acciza la carburant și suprataxarea contractelor part-time, introduse de PSD, am reușit să scădem inflația de la 5,4% la 2,8%. Am mărit alocațiile cu 20% și pensiile cu 14%. Sunt fapte evidente care se simt direct în buzunarele românilor. Am reușit toate aceste lucruri într-o perioadă extrem de dificilă. Dar, toate aceste rezultate sunt confirmarea faptului că în ultimul an am creat premisele pentru dezvoltarea României. De aici înainte, cu un guvern responsabil și cu măsuri deștepte, avem baza pe care putem construi”, afirmă deputatul liberal, Marilen Pirtea.

Programul propus de Alin Nica, noul președinte liberal al Consiliului Județean, a câștigat încrederea oamenilor și a adus în discuție, după foarte multă vreme, obiectivele mari pe care acum candidații PNL le-au integrat pe lista priorităților pentru următorii 4 ani. Iată câteva dintre proiectele pe care aceștia le consideră obligatorii pentru dezvoltarea Timișului, la nivel european:

Centura Timișoarei și legătura cu autostrada A1 sunt douăproiecte văzute ca un întreg. Centura este o prioritate pentru întreg județul, care va asigura pentru cetățeni și transportatori noi legături cu drumurile de mare viteză și care va fluidiza traficul în Timișoara. De asemenea, o nouă legătură rutieră cu două benzi pe sens, între Arad, Timișoara și DN 69 va fi cea de-a treia descărcare de pe autostradă, după Remetea Mare și Giarmata.

sunt douăproiecte văzute ca un întreg. Centura este o prioritate pentru întreg județul, care va asigura pentru cetățeni și transportatori noi legături cu drumurile de mare viteză și care va fluidiza traficul în Timișoara. De asemenea, o nouă legătură rutieră cu două benzi pe sens, între Arad, Timișoara și DN 69 va fi cea de-a treia descărcare de pe autostradă, după Remetea Mare și Giarmata. Autostrada Timișoara-Moravița ne va lega de Belgrad. Timișoarapoate deveni singurul mare centru universitar din țară înconjurat de autostrăzi cu legături rapide directe spre Europa, prin două rute (Timișoara-Belgrad-Atena și Timișoara-Nădlac-Budapesta-Milano).

Timișoarapoate deveni singurul mare centru universitar din țară înconjurat de autostrăzi cu legături rapide directe spre Europa, prin două rute (Timișoara-Belgrad-Atena și Timișoara-Nădlac-Budapesta-Milano). Sala Polivalentă cu 16. 000 de locuri. Este un obiectiv care poate da Timișoarei cel mai mare spațiu multidisciplinar din zona de vest a țării. De aici se va da tonul vieții cultural-sportive în România. Noua sală va putea găzdui evenimente, târguri și expoziții naționale și internaționale de mare amploare.

Este un obiectiv care poate da Timișoarei cel mai mare spațiu multidisciplinar din zona de vest a țării. De aici se va da tonul vieții cultural-sportive în România. Noua sală va putea găzdui evenimente, târguri și expoziții naționale și internaționale de mare amploare. Un stadion nou cu o capacitate de aproximativ 32.000 de locuri. Noua Arenă sportivă poate fi ridicată pe vechiul amplasament ”Dan Păltinișanu”. Timișul are nevoie de infrastructură sportivă de nivel european pentru a putea găzdui evenimente sportive cu relevanță națională și internațională, dar și pentru a da un imbold puternic revigorării sportului bănățean.

Noua Arenă sportivă poate fi ridicată pe vechiul amplasament ”Dan Păltinișanu”. Timișul are nevoie de infrastructură sportivă de nivel european pentru a putea găzdui evenimente sportive cu relevanță națională și internațională, dar și pentru a da un imbold puternic revigorării sportului bănățean. Un nou spital modern în Lugoj. Noua structură va avea între 250 și 300 de paturi și va deservi peste 200.000 de cetățeni din estul județului Timiș. Investiția se va ridica la aproximativ 60 de milioane de euro și are șansa de a fi finanțată prin Programul Național de Reziliență, din fonduri europene.

Noua structură va avea între 250 și 300 de paturi și va deservi peste 200.000 de cetățeni din estul județului Timiș. Investiția se va ridica la aproximativ 60 de milioane de euro și are șansa de a fi finanțată prin Programul Național de Reziliență, din fonduri europene. Timișoara – Capitală Europeană a Culturii. Anul 2023 va fi un regal cultural de succes pentru Timișoara și pentru întreg județul, dar pentru ca acest lucru să fie posibil, trebuie ca în următorii 2 ani, publicul timișean să-și recupereze spațiile culturale și patrimoniul cartierului Cetate.

Comandat de PNL Timiș. Executat de .Logos Consulting SRL Cod mandatar financiar: 11200025

