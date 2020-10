Diana Andone, de la Universitatea Politehnică din Timișoara, aleasă în Consiliul Guvernatorilor IEEE, organizație profesională tehnică cu peste 400.000 de membri

Diana Andone, directorului Centrului de ID/IFR și e-Learning al Universității Politehnice din Timișoara, a fost aleasă în Consiliul Guvernatorilor Institutului Inginerilor Electrotehniști și Electroniști (Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE). Anunțul urmează să fie făcut și oficial, miercuri, 7 octombrie, într-un webinar din seria #impreunaonline, dedicat chiar Zilei IEEE. Aceasta cea mai mare organizație profesională tehnică din lume dedicată avansării tehnologiei în beneficiul umanității, având o comunitate de 419.000 de membri, din 160 de țări, ziua dedicată acesteia fiind 6 octombrie.

„Universitatea Politehnica Timișoara și Centrul de ID/IFR și e-Learning vor anunța alegerea dr. ing. Diana Andone, directorul CeL, pentru un mandat de 3 ani în «Board of Governors of IEEE Education Society». Aceasta se va număra printre puținii români cu posibilitatea de a servi comunitatea mondială IEEE. Diana Andone este membru al IEEE din 2003, din 2014 fiind membru al Comitetului tehnic IEEE Computer Society Learning Technologies (Publicity Chair), iar din 2018 este membru în biroul executiv IEEE România, responsabil de Educație”, anunțau luni reprezentanții Universității Politehnice.

Diana Andone a fost aleasă prima după scrutinul pentru alegerea celor patru noi membri ai Consiliului Guvernatorilor IEEE. Alături de aceasta, în corpul de conducere al organizației se vor alătura María Feldgen – Universidad de Buenos Aires, Argenitina; Anthony Maciejewski – Colorado State University, Statele Unite; Karen Panetta, Tufts University School of Engineering, Statele Unite.

Dr. Diana Andone este director al Centrului de e-Learning, Universitatea Politehnica Timișoara, cu responsabilități în planificarea și implementarea învățământului la distanță și a integrării utilizării tehnologiilor educaționale online pentru toate formele de învățământ, prin Campusul Virtual al UPT – CVUPT. Aceasta este lector in tehnologii multimedia și web, cu o activitate de cercetare intensă la nivel internațional prin diverse proiecte cu finanțare europeană și multiple publicații. Pasionată de utilizarea tehnologiilor în viața de zi cu zi, Diana promovează utilizarea resurselor deschise și MOOCs, dezvoltând UniCampus – cursuri online în România.

Diana Andone are un doctorat (PhD) în crearea de spații de învățământ virtual (Designing eLearning Spaces for Digital Students) la Universitatea din Brighton, Marea Britanie, și două masterate – un „MA in European Studies, an «Learning about Open Learning»”, curs postuniversitar la distanță la Universitatea Herriott-Watt din Edinburgh, Marea Britanie, și un „MSc in Artificial Intelligence” la Universitatea Politehnică din Timișoara –, deținând și un „BBC Producer Certificate”, dar și alte diverse specializări la universități din Marea Britanie, Franța, Finlanda, Grecia și Germania. Din 1998, ea predă module de curs și la universități din Marea Britanie, Franța, Finlanda, Italia și Grecia.

Diana Andone a publicat, până acum, 17 cărți și peste 80 de studii, prezentate inclusiv în conferințe internaționale, este reviewer la 12 conferințe internaționale, cinci jurnale, 11 concursuri de cele mai bune lucrări și la diferite conferințe organizate de asociații profesionale prestigioase, precum IEEE, ACM, AACE, IADIS sau AITP,

În ultimii ani, aceasta a fost implicată în peste 30 de proiecte cu finanțare europeană, în mod special dedicate educației, publicării și tehnologiei „deschise” (open education, publishing and technologies). A fost coordonatoarea proiectului LLL ViCaDiS (Virtual Campus for Digital Students), responsabila la nivel național pentru altele: MODE-IT, ABCtoVLE, OpenVirtualMobilities, IoT Rapid ProtoLab, GirlsTech, m-commerce, SKILL2E, CBVI, i2Agora, TafCity, ESIL, e-Taster și e-report Erasmus+, dar și co-investigator în proiectul național DidaTec project. Acum, ea este coordonatorul Erasmus+ DigiCulture project.

Din 2010, aceasta este copreședinte al IADIS WWW/Internet International Conference, iar din 2016, și și copreședinte al IEEE ICALT Conference. În 2012 a primit titlul de membru în EDEN (European Distance and E-Learning Network), pentru ca în 2014 și fie aleasă membru în comitetul executiv al aceleiași organizații, iar în 2018 să devină chiar vicepreședintele pentru Comunicare și Comunități al EDEN.

Pe plan local, ea a susținut activ mai multe inițiative din domeniul tehnologiei (CodeCamp,StartUp Weekend, HacktTM, hackathons, CoderDojo), este implicată în organizația Girls in Tech, în Festivalul Român de Știință și în Noaptea Cercetărilor Europeni. Diana Andone este membră și în board-ul ONG-ului „Fundația Pentru Voi”, în echipa de lucru a Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, în Rotary Club Timișoara – fiind și președinte în perioada 2018-2019 – și în Rotary International.

