Directoarea Rodica Surducan a umplut DASMT de COVID-19, după un chef organizat la vila sa. DSP Timiș susține că nu este focar, pentru că „nu s-a identificat legătura epidemiologică”

Potrivit Direcției de Sănătate Publică Timiș, la Direcția de Asistență Socială (DAS) a Municipiului Timișoara, există șase cazuri de COVID-19. Conform unui articol din Renașterea, însă, ar fi vorba despre 13 cazuri confirmate, apărute după ce directoarea Rodica Surducan ar fi organizat o petrecere la vila sa din Remetea Mare. Vineri, potrivit sursei citate, DSP Timiș încă desfășura ancheta epidemiologică.

Încercând să aflăm dacă s-a schimbat ceva de atunci, luni, am întrebat reprezentanții instituției dacă se confirmă cele relatate de Renașterea. În plus, am încercat să aflăm și dacă se poate discuta de un focar de COVID-19 la DAS Timișoara, din moment ce infectările nu ar fi avut loc la locul de muncă. Drept răspuns, DSP Timiș ne-a transmis:

„În evidențele DSPJ Timiș sunt înregistrate 6 cazuri pozitive pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, în rândul angajaților Direcției de Asistență Socială. din locația sediului administrativ (strada Ioan Plavoșin, nr.22 – n.r.), între care nu s-a identificat legătură epidemiologică. Pe acest considerent, nu se impune declararea unui focar”.

La câteva ore distanță, a venit și raportul DSP Timiș privind focarele active de COVID-19. Nici aici nu apare Direcția de Asistență Socială. Conform notei din 18 ianuarie, sunt active opt focare de coronavirus în județ: patru cămine private pentru persoane vârstnice (din Timișoara – 87 de cazuri, Dumbrăvița – 27, Comloșu Mare – 48, Giroc – 9) Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sinersig (31), Primăria Municipiului Timișoara (6), Primăria Comunei Giarmata (5), și Spitalul de Psihiatrie Jebel (7).

Potrivit unor surse, luni, directoarea Rodica Surducan încă se află în spital, prezentând simptome specifice infecției cu coronavirus.

