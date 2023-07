Directorul unei școlii din Timiș. găsit mort în zona portului Mangalia

Directorul unei școli din județul Timiș a fost gasit mort, marti dimineata, in zona portului Mangalia, din judetul Constanta. Este vorba de Sorin Daniel Faur, care conducea Școala Gimnazială Nr. 12 din satul Măguri, care aparține de Lugoj.

Trupul bărbatului în vârstă de 33 de ani a fost găsit, marți dimineața, în bazinul portuar din Mangalia. Mai precis, oamenii legii de la Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime – Postul de Poliţie Transporturi Navale Mangalia au fost sesizaţi cu privire la faptul că a fost găsit cadavrul unui bărbat, posibil înecat.

Faur a plecat in vacanta pe Litoral, in urma cu doar doua zile. Politistii continua cercetarile, pentru a stabili imprejurarile exacte in care acesta si-a pierdut viata.

“La data de 4 iulie a.c., in jurul orei 07.40, politisti din cadrul Serviciului de Politie Transporturi Maritime – Postul de Politie Transporturi Navale Mangalia au fost sesizati cu privire la faptul ca, in bazinul portuar din municipiul Mangalia, a fost gasit cadavrul unui barbat, posibil inecat. Politistii deplasati la fata locului au constatat ca cele sesizate se confirma, fiind vorba de un barbat, de 33 de ani. Echipajul de pe ambulanta a declarat decesul acestuia. In urma examinarii exterioare a cadavrului, nu au fost constatate urme vizibile de violenta. Cadavrul a fost trasportat la morga, in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzelor decesului. In cauza s-a intocmit dosar de cercetare penala, sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa”, a informat IPJ Constanţa.

